Vídeo: Bandidos esfaqueiam frentista durante assalto em posto de combustíveis em Manaus

A vítima foi ferida nas pernas e no abdômen

Manaus (AM) – Mais um assalto em posto de combustíveis foi registrado na capital amazonense. Desta vez, um frentista foi rendido por três criminosos que agiram com bastante violência. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (2), na avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus e foi flagrado por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível observar o momento em que a vítima é surpreendida pelos três homens a pé. Um deles está com uma arma de fogo nas mãos e o outro com uma faca. Eles passam a exigir que o frentista entregue o dinheiro da renda do posto.

A vítima levanta as mãos e indica aos suspeitos onde tem dinheiro e entrega a chave de uma gaveta. Neste momento, um cachorro se aproxima dos suspeitos e é atacado pelo criminoso que estava com uma faca.

Os criminosos continuam conduzindo o roubo e mesmo após o frentista ter entregado tudo, ele acaba sendo esfaqueado nas pernas e de raspão no abdômen. Os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados.

O frentista foi atendido em uma unidade hospitalar e não corre risco de morte. O caso será investigado pela Polícia Civil. Denúncias sobre os suspeitos podem ser feitas aos números 181 e 190 da Secretaria Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Veja o vídeo:

