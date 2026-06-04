Relato

Luís Fernando Branches, preso por envolvimento no latrocínio de Evilázio Alves da Silva, afirmou que o disparo que matou o comerciante foi efetuado por ele durante o assalto.

Em um vídeo gravado após ser preso, Luís Fernando Branches afirmou que o comerciante Evilázio Alves da Silva teria reagido ao assalto dentro do mercadinho. Segundo o suspeito, o disparo que matou a vítima foi efetuado por ele durante a ação criminosa.

Ainda de acordo com Luís Fernando, o tiro atravessou o próprio braço antes de atingir Evilázio na região da cabeça. Nas imagens, ele relata que ficou ferido no momento em que efetuou o disparo e alega que a reação da vítima teria provocado a sequência de acontecimentos que terminou com a morte do comerciante.

Luís Fernando foi preso na madrugada desta quinta-feira (5) por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). A captura aconteceu na rua Ozana, no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.

De acordo com a corporação, denúncias anônimas recebidas após a divulgação das imagens do crime ajudaram a identificar o paradeiro do suspeito. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação e contribuíram para o avanço das investigações.

Após a prisão, Luís Fernando foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pelo caso.

Comerciante morreu durante assalto

Evilázio Alves da Silva foi baleado durante o assalto ocorrido na noite de terça-feira (2), dentro do próprio mercadinho. O comerciante foi atingido por um tiro na nuca e não resistiu aos ferimentos.

O crime causou grande repercussão em Manaus e mobilizou as forças de segurança na busca pelos envolvidos.

Polícia procura outros suspeitos

Enquanto Luís Fernando já está sob custódia, outros dois suspeitos que aparecem nas imagens do circuito interno do estabelecimento continuam foragidos.

A Polícia Civil segue realizando diligências para localizar os demais envolvidos e esclarecer todos os detalhes do latrocínio. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a participação individual de cada suspeito, mas as investigações continuam para reconstituir a dinâmica completa do crime.

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