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Icicléia Alves Veloso, de 41 anos, morreu após ser baleada pelo ex-marido, o vereador e ex-prefeito Romildo Veloso e Silva, durante a assinatura de divórcio do casal em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. O crime de feminicídio seguido de suicídio aconteceu dentro de um escritório de advocacia, onde os dois se reuniam para formalizar a separação e a partilha de bens após três meses de término, o qual não era aceito pelo parlamentar.

A morte da empresária e ex-primeira-dama foi confirmada na tarde desta quinta-feira (4) pelo Hospital Regional da PA-279, onde ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo. De acordo com o boletim médico, a vítima teve uma piora acentuada no início do dia, entrando em coma profundo, e não resistiu a um traumatismo cranioencefálico provocado pelo disparo na região da cabeça.

No momento do crime, o vereador pediu ao advogado do casal para conversar a sós com a ex-esposa. Assim que o profissional deixou a sala, Romildo atirou contra Icicléia e, em seguida, correu para o banheiro do imóvel, onde tirou a própria vida. A Polícia Militar encontrou a mulher ainda com sinais vitais e o político já sem vida ao lado de um revólver. Icicléia deixa três filhos, e a Prefeitura de Ourilândia do Norte decretou luto oficial de três dias no município.

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