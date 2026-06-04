O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), iniciou as operações com um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) no combate ao narcotráfico. A nova tecnologia amplia a capacidade de monitoramento em regiões de difícil acesso e reforça a atuação das forças de segurança no estado.
Além disso, o equipamento passa a atuar com captação de imagens em tempo real, com foco especial nas rotas utilizadas por narcotraficantes no rio Solimões.
Governo destaca avanço tecnológico na segurança pública
O governador Roberto Cidade afirmou que a operação representa uma nova fase da segurança pública no Amazonas, com mais tecnologia e eficiência no enfrentamento ao crime organizado.
“A operação do Vant amplia nossa capacidade de monitoramento em áreas de difícil acesso, fortalecendo o enfrentamento ao narcotráfico e dando mais suporte às forças que atuam nos rios e em terra. Estamos investindo em equipamentos modernos para proteger a população e combater as organizações criminosas com cada vez mais precisão”, afirmou Roberto Cidade.
Dessa forma, o governo busca integrar tecnologia e ações operacionais em campo.
SSP-AM reforça monitoramento aéreo contra o crime
Segundo o secretário da SSP-AM, Anézio Paiva, o uso do VANT amplia o alcance das operações já realizadas em terra e nas vias fluviais.
“O governador determinou que avançássemos ainda mais com ações da segurança pública e vamos, agora, passar a monitorar pelo ar a movimentação, principalmente de narcotraficantes, com o nosso Vant. Ele vai auxiliar nossas equipes que já fazem esse patrulhamento em terra e nas águas a realizar abordagens ainda mais precisas”, disse o secretário.
Assim, a estratégia integra diferentes frentes de atuação das forças de segurança.
Operação passa por ajustes técnicos e treinamento
Ao longo da semana, os operadores do VANT concluíram os últimos ajustes operacionais. De acordo com o coordenador das operações aéreas não tripuladas, major Paulo Victor, o equipamento permite ampliar a consciência situacional das equipes em campo.
“Essa é uma ferramenta que vai permitir que as nossas tropas tenham uma consciência situacional imediata do terreno em que estão operando e aumentar o raio de atuação mais precisa”, explicou o coordenador.
Além disso, o sistema envia imagens diretamente para os operadores que atuam nos rios e em áreas remotas.
Como funciona o VANT utilizado pela SSP-AM
Os equipamentos contam com câmeras de alta precisão, visão térmica e monitoramento contínuo. Dessa forma, ampliam a vigilância em áreas de mata fechada e rios da região amazônica.
Entre as principais características do VANT estão:
- Velocidade de 65 a 135 km/h
- Autonomia superior a 12 horas de voo
- Alcance de comunicação de cerca de 100 km
- Capacidade de ultrapassar 200 km de distância operacional
- Envergadura de quatro metros
Além disso, a aeronave atinge altitude suficiente para garantir vigilância segura e contínua.
Tecnologia fortalece combate ao narcotráfico no Amazonas
Com a adoção do VANT, a SSP-AM busca ampliar a eficiência das operações contra o crime organizado, especialmente em áreas isoladas. Consequentemente, o uso de tecnologia aérea reforça a integração entre inteligência, monitoramento e ação policial.
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