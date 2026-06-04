avanço tecnológico

Veículo aéreo não tripulado amplia monitoramento em áreas remotas e reforça ações das forças de segurança no Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), iniciou as operações com um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) no combate ao narcotráfico. A nova tecnologia amplia a capacidade de monitoramento em regiões de difícil acesso e reforça a atuação das forças de segurança no estado.

Além disso, o equipamento passa a atuar com captação de imagens em tempo real, com foco especial nas rotas utilizadas por narcotraficantes no rio Solimões.

Governo destaca avanço tecnológico na segurança pública

O governador Roberto Cidade afirmou que a operação representa uma nova fase da segurança pública no Amazonas, com mais tecnologia e eficiência no enfrentamento ao crime organizado.

“A operação do Vant amplia nossa capacidade de monitoramento em áreas de difícil acesso, fortalecendo o enfrentamento ao narcotráfico e dando mais suporte às forças que atuam nos rios e em terra. Estamos investindo em equipamentos modernos para proteger a população e combater as organizações criminosas com cada vez mais precisão”, afirmou Roberto Cidade.

Dessa forma, o governo busca integrar tecnologia e ações operacionais em campo.

SSP-AM reforça monitoramento aéreo contra o crime

Segundo o secretário da SSP-AM, Anézio Paiva, o uso do VANT amplia o alcance das operações já realizadas em terra e nas vias fluviais.

“O governador determinou que avançássemos ainda mais com ações da segurança pública e vamos, agora, passar a monitorar pelo ar a movimentação, principalmente de narcotraficantes, com o nosso Vant. Ele vai auxiliar nossas equipes que já fazem esse patrulhamento em terra e nas águas a realizar abordagens ainda mais precisas”, disse o secretário.

Assim, a estratégia integra diferentes frentes de atuação das forças de segurança.

Operação passa por ajustes técnicos e treinamento

Ao longo da semana, os operadores do VANT concluíram os últimos ajustes operacionais. De acordo com o coordenador das operações aéreas não tripuladas, major Paulo Victor, o equipamento permite ampliar a consciência situacional das equipes em campo.

“Essa é uma ferramenta que vai permitir que as nossas tropas tenham uma consciência situacional imediata do terreno em que estão operando e aumentar o raio de atuação mais precisa”, explicou o coordenador.

Além disso, o sistema envia imagens diretamente para os operadores que atuam nos rios e em áreas remotas.

Como funciona o VANT utilizado pela SSP-AM

Os equipamentos contam com câmeras de alta precisão, visão térmica e monitoramento contínuo. Dessa forma, ampliam a vigilância em áreas de mata fechada e rios da região amazônica.

Entre as principais características do VANT estão:

Velocidade de 65 a 135 km/h

Autonomia superior a 12 horas de voo

Alcance de comunicação de cerca de 100 km

Capacidade de ultrapassar 200 km de distância operacional

Envergadura de quatro metros

Além disso, a aeronave atinge altitude suficiente para garantir vigilância segura e contínua.

Tecnologia fortalece combate ao narcotráfico no Amazonas

Com a adoção do VANT, a SSP-AM busca ampliar a eficiência das operações contra o crime organizado, especialmente em áreas isoladas. Consequentemente, o uso de tecnologia aérea reforça a integração entre inteligência, monitoramento e ação policial.

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