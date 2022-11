A conexão da cidade de Manaus com Rondônia está restabelecida desde o último dia 02 com o início da operação da balsa encarregada de realizar a travessia sobre o rio Curuçá

A conexão da cidade de Manaus com Rondônia está restabelecida desde o último dia 02 com o início da operação da balsa encarregada de realizar a travessia sobre o rio Curuçá, nas proximidades do Careiro da Várzea.

Em vídeo, o presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, André Marsílio, destacou a medida que agora normaliza o transporte de pedestres, veículos e cargas na rodovia.

A balsa soluciona o drama de 100 mil pessoas cujos negócios dependem da BR nos municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri.

Também o tráfego no trecho da rodovia envolvendo o Rio Autaz Mirim foi restabelecido.

BR-230

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Amazonas, o tráfego de veículos e de pessoas foi liberado em toda a extensão da BR-174 (Manaus-Boa Vista) depois do bloqueio feito por grupos bolsonaristas em protesto contra a vitória de Lula nas eleições para a Presidência da República no dia 30 de outubro.

A PRF trabalha para desbloquear também a BR-230 (Transamazônica) e espera que o problema seja resolvido com a ajuda da manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que em vídeo apelou aos seus apoiadores para encerrarem os protestos contra Lula nas rodovias do país.

Fundo destravado

Destravado, o Fundo Amazônia vai irrigar os cofres federais com 641 milhões de dólares para o combate ao desmatamento e outros ilícitos ambientais na Amazônia.

O Ministério do Desenvolvimento e Cooperação da Alemanha diz que o novo governo Lula oferece credibilidade para o destravamento do Fundo.

O dinheiro estava retido há três anos em função de desentendimento entre a Noruega e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

Retomada já

Ontem, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou maioria para a retomada do Fundo Amazônia em até 60 dias.

A Corte acolheu a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão apresentada por PSB, PSol, PT e Rede. A ADI acusa a omissão do atual Governo Federal.

Apoio a Cidade

Depois de Joana Darc (UB), a segunda parlamentar estadual mais bem votada nas eleições deste ano, também o deputado Sinésio Campos (PT) veio a público declarar seu apoio à reeleição do atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (UB).

De acordo com o petista, os mais de 100 mil votos obtidos por Cidade nas urnas de 02 de outubro, além da “excelente” performance administrativa dele à frente do Legislativo Estadual, o credenciam para um segundo mandato à frente da Mesa Diretora da Aleam.

Homenagem a Cabral

Nesta sexta-feira (4), a Assembleia Legislativa homenageia o ex-ministro da Justiça e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, José Bernardo Cabral, com a Medalha do Mérito Jurídico Ministro José Bernardo Cabral.

A homenagem é de autoria do deputado estadual Álvaro Campelo (PV). Também hoje Cabral receberá a Comenda “Jornalista Phelippe Daou”, de autoria do deputado Serafim Corrêa (PSB) em parceria com o ex-deputado Josué Neto, ex-presidente da Aleam.

O evento acontecerá às 10h30, no Auditório da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no Rio de Janeiro (RJ).

Legado de boas causas

Para Álvaro Campelo, a distinção a Bernardo Cabral “é mais do que justa por conta do impressionante legado de boas causas, luta pela democracia, trabalhos acadêmicos e políticos, somados à defesa incansável dos direitos e garantias fundamentais do nosso povo, sobretudo nos momentos mais difíceis”.

Também Serafim Corrêa destaca a distinção: “Em 2019, juntamente com o então deputado Josué Neto, propus que a Comenda Phelippe Daou fosse concedida ao ex-senador Bernardo Cabral. Por conta da pandemia, vamos entregar agora essa medalha mais que merecida”.

Lula na COP-27

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP-27), entre os dias 6 e 18 de novembro em Sharm El Sheikh, no Egito.

O petista integrará a comitiva do governador do Pará, Helder Barbalho, em nome do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal.

Segundo a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, na ocasião Lula reforçará seu compromisso com a agenda ambiental aos líderes internacionais que comparecerão a COP.

Luta pelo planeta

Diferente do atual presidente, Jair Bolsonaro, que ainda não confirmou presença no Egito, Lula se encontrará na COP-27 com vários líderes mundiais, inclusive o presidente norte-americano Joe Biden, com os quais debaterá soluções para crise climática que assola o planeta.

Conforme Gleisi Hoffmann, o novo mandatário aproveitará o evento para resgatar a liderança do Brasil no cenário internacional com relação ao meio ambiente, retomando os diálogos com os países pertinentes à causa e destacando compromisso com a diminuição emergencial de desmatamentos e queimadas na Amazônia.

Marina Silva

Ao programa Roda Viva, da TV Cultura, a deputada federal eleita Marina Silva (Rede/SP) confirmou que acompanhará Lula na COP-27.

Ela diz que sua participação no evento será como ambientalista e já estava acertada antes da vitória de Lula nas eleições de 30 de outubro.

Marina é tida como provável ministra do Meio Ambiente, cargo que já ocupou entre 2003 e 2008 com Lula no Palácio do Planalto.

LOA de 26 bilhões

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Amazonas o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2023, enviado pelo Governo do Amazonas, no último dia 31 de outubro.

O PL prevê orçamento de mais de R$ 26 bilhões para o exercício 2023, sendo R$ 2 milhões a mais do que em 2022.

Tramitação

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade, vai enviar o PL da LOA 2022 à análise da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia (CAE).

O PL também passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Depois, receberá emendas dos parlamentares antes da votação em plenário.

Vai passar ?

Senador eleito pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), declarou como “uma situação hipotética” o presidente Jair Bolsonaro passar a faixa presidencial a Lula em 01 de janeiro de 2023.

“Isso é uma situação hipotética. Vamos aguardar o momento. Ele [Bolsonaro] pode determinar que eu faça, ele pode dar outra determinação. Vamos aguardar. Mas eu tenho quase certeza de que o presidente vai [passar]”, expressou Mourão.

Leia mais:

Com Lula de volta, Noruega acena com R$ 2,5 bilhões para proteger a Amazônia

Reeleito, Wilson Lima promete mais atenção ao social e levar em frente calendário de obras em todo o AM

Qual é o rumo, presidente ?