Qual é o rumo, presidente ?

Como é do conhecimento público, a PEC do Teto de Gastos tirou R$ 37 bilhões do SUS entre 2018 e 2022, sangrando aquele que deveria ser considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas que jogou 1 milhão de brasileiros nas filas de procedimentos.

O prejuízo indescritível, agravado pelas perdas orçamentárias previstas para 2023, alcançam R$ 59,6 bilhões, segundo o jornal Valor Econômico, que estima em R$ 70,6 bilhões o total de perdas do SUS com o deslocamento dos royalties do petróleo do setor de saúde para amortizar a dívida pública desde 2021.

Depois das eleições de ontem (30), o novo ocupante do Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá a obrigação de refletir sobre a situação da saúde em frangalhos em um país que se gaba de exportar alimentos para grande parte do mundo e, em contrapartida, fabricou 33 milhões de famintos.

Outra reflexão envolve o repugnante “orçamento secreto”, por meio do qual o Planalto liberou R$ 3 bilhões dos cofres federais a centenas de congressistas em meio às eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal em 2021.

Entender todo esse drama é o mister que agora deve permear as atitudes do novo presidente, em respeito aos milhões que consagraram o seu nome no segundo turno da batalha presidencial. Não será uma tarefa fácil, mas certamente extremamente necessária, tendo em vista os gigantescos desafios que se impõem.

Será também obrigação do novo mandatário se debruçar, igualmente, sobre o triste quadro que acomete a Amazônia, que entre julho de 2021 e agosto de 2022 registrou 81% de aumento de desmatamento. Que ele tenha noção do país dividido que precisará unir para que uma crise maior não arrebente de vez as esperanças do povo guardadas para 2023.

