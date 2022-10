Reeleito, Wilson Lima promete mais atenção ao social e levar em frente calendário de obras em todo o AM

Reeleito com 56,86% dos votos válidos, contra 43,14% de Eduardo Braga (MDB), o governador Wilson Lima (União Brasil), de 46 anos, disse ontem, após o resultado das urnas, que em 2023 ampliará para 350 mil o número de famílias de baixa renda que recebem o Auxílio Estadual permanente.

Além do Auxílio e dos restaurantes populares, voltados para as famílias de baixa renda, o governador promete a realização de mais concursos públicos e construir mais escolas integrais na capital e no interior

Em Manaus, Wilson diz que seguirá firme na parceria com o prefeito David Almeida (Avante) tocando as obras do programa Asfalta Manaus, recapeando ruas e avenidas com o objetivo de melhorar a infraestrutura da cidade.

A vitória acachapante de Wilson, segundo analistas, foi um fenômeno das eleições deste ano em todo o país.

“Povo soberano”

Ao falar com a imprensa após votar na Escola Estadual Sant’Ana, localizada na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, o governador Wilson Lima exaltou a “soberania do povo” e reiterou que seu novo mandato “será bem melhor que o primeiro”.

Sem mencionar nomes, ele expressou que sua vitória, por larga margem sobre o senador Eduardo Braga (MDB), que já administrou o Amazonas duas vezes, é uma prova de que a população avaliza a renovação das lideranças políticas no Estado.

“Trabalhar mais”

De acordo com o governador, a pandemia do coronavírus emperrou muito as ações administrativas da sua gestão entre 2020 e 2021. “Mas, agora é hora de deslanchar, de trabalhar mais”.

“Os próximos quatro anos serão importantes para que a gente possa concluir tantos projetos. Nós fomos muito prejudicados por conta da pandemia, por conta da enchente, por conta das crises políticas. Eu não tive a oportunidades de governar sem crise, assim como tiveram outros governadores. Então a gente precisa continuar esse trabalho, que não pode ser interrompido”.

“Wilson é o melhor”

O prefeito David Almeida votou ontem na escola estadual Antônio Lucena Bittencourt, situada à rua Adalberto Vale, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

Cumprido o dever cívico, o prefeito disse à imprensa que “o governador Wilson Lima é o melhor para o futuro do Amazonas” e que por isso o apoiou no primeiro e no segundo turno das eleições no Estado.

“Celebramos a democracia, o comparecimento dos eleitores às urnas”, afirmou o prefeito.

Pleito tranquilo

Em coletiva de imprensa, o presidente do TRE-AM, desembargador Jorge Lins, destacou o trabalho da Corte Eleitoral durante o dia de ontem em Manaus, que transcorreu sem grandes ocorrências.

“Ressalto o trabalho com maestria de toda a equipe do TRE-AM, que cumpriu o seu papel conduzindo o pleito de forma segura, com transparência e democracia”, declarou o magistrado.

De alma lavada

A apertada vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) lavou a alma do Instituto Datafolha cujos levantamentos bateram em cheio com o resultado da disputa presidencial em seu segundo turno.

O triunfo, com pouco mais de 50,50% dos votos válidos, contra 49,50% do atual presidente da República, confirmou os números divulgados durante as últimas duas semanas pelo Datafolha, que previu um placar “voto a voto” a favor de Lula no dia de ontem.

Átila preside

Por ser o parlamentar com maior número de mandatos na Câmara Federal, o deputado federal amazonense Átila Lins (PSD) presidirá a sessão de posse dos novos parlamentares eleitos, ou reeleitos, em 01 de janeiro de 2023.

Ao todo, Átila, que é natural de Fonte Boa, Alto Solimões, possui 12 mandatos legislativos, sendo três de deputado estadual e nove de deputado federal.

Sua designação para presidir a sessão solene de posse dos parlamentares é histórica para o Amazonas.

Sob investigação

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a apreciar pedido de investigação contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

No sábado (29), de revólver em punho, Zambelli encarou um militante petista em um bar de um bairro situado na zona central da cidade de São Paulo.

Gilmar a manifestação da PGR para dar sequência ao caso.

Na trincheira

Para o ex-juiz e agora senador eleito Sérgio Moro, o triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro “é “tragédia moral e econômica” para o país.

Sem poupar o Supremo Tribunal Federal por devolver os direitos políticos a Lula, “num baita erro judiciário”, Moro prometeu ser um forte defensor da Lava Jato no Congresso Nacional.

“No Senado, serei um senador independente e defenderei as pautas da honestidade da política, as pautas da Lava-jato e uma agenda de reformas.”

No lugar de Bruno

Segundo a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), o indigenista Carlos Travassos é o substituto de Bruno Pereira, morto no Javari em junho passado juntamente com o jornalista inglês Dom Phillips.

O cargo não será uma tarefa fácil para Travassos, que vai atuar em uma das mais conturbadas regiões do Norte da Amazônia, tomada pelo crime organizado. A região é um latifúndio de 8,5 milhões de hectares.

Conflitos não cessam

Após a morte de Bruno Pereira, nada mudou no Vale do Javari, dizem fontes da Univaja, cada vez mais preocupada com a escalada dos conflitos na fronteira do Amazonas com o Peru e a Colômbia.

Afirmam as fontes que as ameaças continuam contra os membros da entidade indígena, que resistem ao tráfico de drogas, roubo de madeira e o avanço do garimpo dentro da Terra Indígena do Vale do Javari.

Aperto do MPF

Liberado pela Justiça Federal no Amazonas, Rubens Villar Coelho, o “Colômbia”, pode voltar à prisão por conta da ação do Ministério Público Federal (MPF-AM), que não aceitou a soltura do traficante.

Suspeito de ser o mandante do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, “Colômbia” havia conseguido sua liberação após pagar fiança de R$ 15 mil.

TRF1 vai decidir

O recurso do MPF-AM será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

“Colômbia” curte prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, sem passaporte, sem poder sair do país.

Sem reeleição

No Twitter, Luiz Inácio Lula da Silva escreveu: “Eu, se eleito, serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população”.

Aos 76 anos de idade, o petista terá 80 em 2026, o que, de certo modo, tornará difícil levar em frente um projeto de reeleição.

Edgar Filho

Em nota, o prefeito de Manaus, David Almeida, manifestou profundo pesar pela morte do radialista Edgar Filho, ocorrida na sexta-feira (28) devido a um aneurisma cerebral.

Ele tinha 56 anos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital da capital.

“Me solidarizo com os familiares, amigos e fãs desse profissional que deixa sua marca na história da comunicação do Amazonas. Ele levou informação e alegria, através do seu trabalho no rádio, na tv, e mais recentemente, na internet”, disse David.

Edgar Filho era natural do município Iranduba e comandou os programas de TV e rádio “Edgar Filho, o Repórter”, além de promover shows em todo o estado do Amazonas.

