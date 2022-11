Prefeitura tem crescimento de 73% em área de alvarás de construção licenciados em Manaus

No acumulado de 2022, são 1.052.968 metros quadrados em novos alvarás de construção emitidos pela gestão do prefeito David Almeida

Manaus (AM) – Com mais de 200 mil metros quadrados licenciados em novos alvarás de construção, a Prefeitura de Manaus teve uma alta de 73% na variação no mês de outubro de 2022, comparando com 2021, segundo dados de indicadores do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Em outubro passado, foram licenciados na autarquia 208.849,50 metros quadrados e, no mesmo período do ano passado, 120.700,15 metros quadrados. No acumulado de 2022, são 1.052.968 metros quadrados em novos alvarás de construção emitidos pela gestão do prefeito David Almeida.

De janeiro de 2021 até outubro de 2022, foram licenciados no Implurb 2.644.953,91 metros quadrados, totalizando 1.964 certidões. Outubro teve a expedição de 93 certidões e o acumulado do ano é de 770 documentos.

“Pelos indicadores de conjuntura nacional, a construção civil gerou cerca de 216 mil novas vagas, de janeiro a julho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). E a Prefeitura de Manaus tem dado enorme contribuição para este número, seguindo a diretriz do prefeito David Almeida. Segundo estudos analíticos da Câmara Brasileira de Indústria da Construção Civil (Cbic), isso significa mais de 30 mil empregos diretos e indiretos gerados na capital de Manaus”, disse o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Além dos dados e parâmetros, o Implurb está atuando na redução do tempo de aprovação de projetos; na simplificação de procedimentos, para dar agilidade à tramitação; e na melhoria do atendimento ao público.

Indústria

A construção civil tem impulsionado a atividade econômica brasileira e deve registrar crescimento acima do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2022. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta alta de 7% do setor neste ano, acima do percentual previsto para o crescimento do país, de 2,7%, segundo Pesquisa Focus.

“Os números refletem o movimento em toda a cadeia que cria um ciclo positivo na produção e geração de empregos e renda aliados à economia, que é movimentada também junto ao comércio, indústria e serviços”, explicou Valente.

*Com informações da assessoria

