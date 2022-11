Prefeitura reforça limpeza na zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – O trabalho não para na Prefeitura de Manaus e nesta quinta-feira (3), as equipes que revitalizam a cidade deram continuidade no cronograma que a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) desenvolveu para ocupar 70 pontos da cidade com os serviços de poda, capinação, pintura de mosaico e meios-fios, raspagem, lavagem, irrigação e muitos outros atos.

Na estrada do Aleixo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da cidade, cerca de 50 garis, varreram e capinaram toda a extensão da via. Quanto às calçadas, ganharam cara nova com pintura de mosaico e de meios-fios. As máquinas varredoras estiveram no local e auxiliaram na limpeza. Outro ponto da zona que recebeu os serviços de poda e capinação foi o conjunto residencial Petro, pois os galhos das árvores estavam atrapalhando a visibilidade no trânsito do local.

O titular da pasta, Sabá Reis, visitou os locais no período da tarde e constatou a necessidade dos serviços nos espaços. “Eu faço questão de andar nos lugares onde nossas equipes estão, assim eu tenho a dimensão do tamanho do serviço realizado. É isso que o prefeito espera da gente, foco no trabalho”.

Paralelo aos serviços de limpeza, a Semulsp inaugura, nesta sexta-feira (4), mais dois Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para a população, que tem o intuito de evitar que os recipientes de plástico acabem nos rios e igarapés.

*Com informações da assessoria

