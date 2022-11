Manaus faz mais de 5 mil análises para licenciamento urbano em 2022

A variação do período, comparando com 2021, é de 10%. Ano passado foram analisados, nos 10 meses, 4.939

Manaus (AM) – Com mais 492 processos analisados pela Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), no mês de outubro, a cidade chega a 5.452 documentos processados nos dez primeiros meses de 2022.

A variação do período, comparando com 2021, é de 10%. Ano passado foram analisados, nos 10 meses, 4.939.

Na gestão David Almeida, no acumulado entre janeiro de 2021 e outubro de 2022, o Implurb contabiliza quase 12 mil processos, ou exatos 11.846. Os processos tramitam na Divisão de Aprovação de Projetos (Diap).

“A determinação do prefeito David Almeida é de melhorar os índices urbanísticos e de licenciamento para Manaus ser cada vez mais atrativa a novos negócios, empreendimentos e investimentos. Nossa equipe é valorosa, técnica e empenhada, o que representa mais processos e projetos em análise, aumentando o volume de licenciamento”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

O diretor-presidente do Implurb destacou os indicadores de produtividade do instituto, além do foco em eficiência e meritocracia, que são bandeiras do prefeito David Almeida.

Habite-se

No indicador de certidões de Habite-se, o Implurb apresenta variação positiva de 27% comparando os dez primeiros meses de 2022, com 587 documentos expedidos, contra 464 de 2021. Em outubro foram emitidas 57 certidões, número igual ao do ano passado.

No acumulado da gestão David Almeida, o instituto totaliza 1.157 documentos expedidos.

Levando em conta a área licenciada com as certidões de Habite-se são mais 1.607.055,12 metros quadrados de janeiro de 2021 a outubro de 2022.

