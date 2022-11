Um total de 30.214 candidatos disputam as 1.494 vagas do Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas (SIS/UEA), realizado nesta terça-feira (08). As provas de Acompanhamento I, II e III aconteceram em Manaus e nos 61 municípios do Amazonas. O gabarito oficial foi divulgado também nesta terça-feira, às 20h, no portal da UEA (www.uea.edu.br).

Nesta edição, foram ofertadas 764 vagas para a capital e 730 para o interior. O certame disponibilizou, ainda, 304 vagas para Pessoas com Deficiências (PcDs) e 109 vagas para indígenas.

O reitor da UEA, professor doutor André Zogahib, acompanhou a abertura e o fechamento dos portões na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), localizada no Centro de Manaus. Zogahib pontuou que o certame, tanto do Vestibular e também como o SIS, ocorreram sem nenhuma intercorrência grave.

“Quero parabenizar todos os candidatos que se dispuseram a vir aqui, que escolheram a Universidade do Estado do Amazonas como a casa que vai construir o futuro dessas pessoas. E eu tenho certeza que a gente está avançando muito em diversos processos na nossa universidade com o desenvolvimento de tecnologias, de pesquisa. Isso faz com que as pessoas cada vez mais procurem a UEA”, disse o reitor.

Acompanhado da gestão superior da UEA, o reitor também destacou a parceria com o governo estadual para o crescimento da instituição. “A gente tem no governo Wilson Lima um parceiro à frente do governo que vai nos apoiar, que está nos apoiando desde então para que de fato a gente consiga engrandecer ainda mais o nome da nossa Universidade do Estado do Amazonas”, acrescentou.

O diretor da Comissão Geral de Concursos da UEA, Jonas Oliveira, ressaltou que logo após a divulgação da lista de aprovados, a gestão já inicia a preparação para o novo certame.

“É um trabalho que a gente desenvolve durante todo o ano para culminar nesse momento. Só hoje nós estamos trabalhando com mais de duas mil pessoas em todo o estado do Amazonas para que tudo aconteça de maneira tranquila para que a prova ocorra tranquila”, disse Jonas.

A candidata Bianca Cristine, de 16, chegou no local de prova ansiosa, mas afirmou estar preparada. “Aquele nervosismo antes da prova mas a gente vai conseguir. É focar e ir para frente. Futuro e persistência, significa isso (o SIS)”, afirmou a candidata.

Novidade

Em 2022, a UEA destinou, ao interior, novas turmas para os cursos de Tecnologia em Gestão de Turismo; Tecnologia de Alimentos; Tecnologia em Agroecologia; Tecnologia em Produção Pesqueira; Tecnologia em Gestão Ambiental; e Tecnologia em Agrimensura.

Dez municípios que não foram contemplados em certames anteriores tiveram vagas ofertadas nesta edição, são eles: Apuí, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Carauari, Jutaí, Novo Airão, Novo Aripuanã, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá e São Sebastião do Uatumã.

Resultado

Assim como a do Vestibular, a lista dos candidatos que finalizaram as três etapas do processo, e foram aprovados no SIS, será divulgada no dia 5 de janeiro de 2023. O edital de matrícula também será disponibilizado nesta data.

Abstenções

A Comissão Geral de Concursos da UEA registrou 2.147 abstenções no SIS, o que representa 7,10% de ausentes do total de candidatos inscritos no processo.

