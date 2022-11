Mais de 50 mil realizam provas da Universidade do Estado do Amazonas

De acordo com a Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA, 57.845 pessoas se inscreveram no Vestibular deste ano

Universidade do Estado do Amazonas

Manaus (AM) – Com a oferta de 2.241 vagas, o Vestibular 2022, acesso 2023, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), iniciou neste domingo (06/11), em Manaus e nos 61 municípios do Amazonas. No primeiro dia de exame foram aplicadas as provas de Conhecimentos Gerais

Já nesta segunda-feira (07/11), último dia do certame, serão aplicadas as provas de Conhecimentos Específicos e Redação. O gabarito oficial será divulgado ainda na segunda, a partir das 20h, no portal www.uea.edu.br.

De acordo com a Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA, 57.845 pessoas se inscreveram no Vestibular deste ano.

Do total de vagas, 1.146 serão distribuídas entre os 50 cursos ofertados para a capital, e 1.095 serão destinadas aos 40 cursos disponíveis no interior do estado.

Além disso, estão sendo disponibilizadas 445 vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e 137 vagas para indígenas.

O reitor da UEA, André Luiz Nunes Zogahib, destacou as novidades para essa edição. De acordo com ele, este ano, a UEA implantou um sistema de segurança com tecnologias mais rígidas, inclusive com um experimento que veio de Israel, em relação à segurança das provas.

“Trabalhamos muito durante esse ano de 2022 para chegarmos neste momento de realização de mais um exame Vestibular da UEA. Esse processo é extremamente difícil, uma logística incomparável, porque temos que levar as provas, em segurança, para a realização do certame em 62 municípios e, ainda, em mais de 47 escolas na capital, considerando, inclusive, as escolas da UEA onde estão ocorrendo o Vestibular”, disse, destacando que não houve nenhuma intercorrência no primeiro dia de provas.

Zogahib acrescentou, ainda, que a instituição vai disponibilizar vagas para 10 municípios que não foram contemplados em certames anteriores: Apuí, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Carauari, Jutaí, Novo Airão, Novo Aripuanã, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá e São Sebastião do Uatumã.

“O governador Wilson Lima pediu para que olhássemos para o interior de uma forma muito mais veemente. Dessa forma, ampliamos o nosso atendimento. Lembrando que todas as cidades podem concorrer às vagas de saúde na capital, por exemplo. Metade das vagas de saúde são destinadas aos alunos que vêm do interior do estado”, salientou.

A vice-reitora da UEA, Kátia Couceiro, agradeceu aos responsáveis pela realização do Vestibular e enfatizou que o processo ocorre com qualidade e da forma mais honesta possível.

“Estamos falando da vida de pessoas, é o futuro dessas pessoas que está em jogo, e a universidade se preocupa muito com isso. Agradeço muito toda a equipe, e desejamos boa sorte a todos os candidatos. Que entrem os mais capacitados e que todos tenham a oportunidade, porque dar oportunidade faz da UEA uma universidade diferente de todas as outras”, declarou.

Preparação

A candidata ao curso de Direito, Rita Inês Guerreiro, de 17 anos, aluna finalista da Escola Estadual Vicente Telles de Souza, ressalta que o curso preparatório da escola foi fundamental para os alunos.

“A escola ajudou muito, eles criaram um projeto preparatório, pelos nossos próprios professores. Eu estudo 11 horas por dia, faço meu curso jurídico e o preparatório ofertado pela escola”, ressaltou.

Novas turmas

Nesta edição, a UEA destinou, ao interior, novas turmas para os cursos de Tecnologia em Gestão de Turismo; Tecnologia de Alimentos; Tecnologia em Agroecologia; Tecnologia em Produção Pesqueira; Tecnologia em Gestão Ambiental; e Tecnologia em Agrimensura.

Foto: Secom

Resultados

A lista dos candidatos aprovados no Vestibular 2022, acesso 2023, será divulgada no dia 5 de janeiro de 2023. O edital de matrícula também será disponibilizado nesta data.

Abstenção

Neste primeiro dia de provas do Vestibular, a Comissão Geral de Concursos da UEA registrou 6.979 abstenções, o que representa 25,3% do total de candidatos inscritos no processo.

SIS

Na terça-feira (08/11), acontecem as provas de Acompanhamento I, II e III para os candidatos do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da UEA. Os portões também serão abertos ao meio-dia e fecharão às 12h50 (horário de Manaus).

O certame oferta, nesta edição, 1.494 vagas, sendo 764 para a capital e 730 para o interior. São disponibilizadas, ainda, 304 vagas para PCDs e 109 vagas para indígenas. O resultado do exame também será divulgado no dia 5 de janeiro de 2023.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Provas do vestibular da UEA começam neste domingo (6)

UEA realiza apresentação de projeto musical com crianças e jovens, no domingo

Passageiros são baleados e esfaqueados durante assalto a ônibus da linha 652 na Zona Leste