Aclamada na sessão plenária de ontem do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a desembargadora Nélia Caminha presidirá a Corte durante os próximos dois anos, em substituição ao desembargador Flávio Pascarelli.

A aclamação se concretizou com a retirada das candidaturas dos desembargadores Lafayette Carneiro Vieira Junior, Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Airton Luís Corrêa Gentil e Cezar Luiz Bandiera.

A Vice-Presidência será exercida pela magistrada Joana Meireles, enquanto a Corregedoria de Justiça ficará com o desembargador Jomar Fernandes.

Simão, o truculento

Habituado a abusar da violência física contra seus críticos, o prefeito de Borba, Simão Peixoto (PP), fez mais uma vítima na última segunda-feira.

Desta vez, a vítima do destempero incontrolável de Simão foi a vereadora Tatiana Franco (PTB), enfermeira de profissão, em quem o prefeito prometeu dar “uma ripada”.

Na sessão de ontem da Assembleia Legislativa (Aleam), a deputada Alessandra Campêlo (PSC) puxou o cordão de protestos contra a ameaça de Simão, com a solidariedade de parlamentares como Joana Darc (UB) e Roberto Cidade (UB), presidente da Casa e também vítima das ações violentas do gestor borbense.

“Pauta-bomba”

Estados e municípios poderão ser castigados com os efeitos de uma “pauta-bomba” que deverá ser votada na Câmara dos Deputados até o final de dezembro caso o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se recuse a apoiar a reeleição do atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL).

Se a “pauta” for votada, mais de R$ 100 bilhões fugirão do Orçamento da União, prejudicando Estados e municípios em 2023. Há também a ameaça de os parlamentares federais ampliarem o chamado orçamento secreto.

Apoio a caminho ?

Segundo o jornal Estadão, fontes petistas admitiram ontem a possibilidade de Lula apoiar a recondução de Lira no comando da Câmara a fim de evitar a “pauta-bomba” e facilitar a aprovação da chamada PEC da Transição.

A PEC garantirá R$ 200 bilhões fora do teto de gastos para o novo governo bancar o Bolsa Família de R$ 600 no próximo ano.

Nova variante

A Fundação Fiocruz constatou a presença de uma nova subvariante do coronavírus Ômicron em Manaus.

A subvariante veio de Portugal por meio de uma passageira que testou positivo ao desembarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

A presidente da Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Pinto, Tatiana Amorim, disse que a paciente está isolada, mantendo contato apenas com o marido.

Na frigideira

Desgastado, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador David Reis (Avante), vive um grande inferno astral e é praticamente carta fora do baralho na disputa sucessória na CMM.

Os vereadores Marcelo Serafim (Avante), Caio André (PSC) e Marcel Alexandre (Avante), aliados do prefeito David Almeida (Avante), estão ativos nos bastidores na busca de apoios para seus nomes.

David se movimenta para evitar “racha” em sua base e assegurar consenso entre os aliados que brigam pela cadeira de Reis.

Presença de Lula

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou participação na Conferência das Partes sobre o Clima (COP27), em Sharm El Sheik, Egito, nos dias 17 e 18 de novembro.

Ele integrará a comitiva do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), em nome do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal.

Para a economista Ana Toni, diretora do Instituto Clima e Sociedade e organizadora do pavilhão da sociedade civil do País na COP-27, a presença de Lula no evento será determinante para o Brasil resgatar seu protagonismo nas questões ambientais no mundo.

Amazonas na COP

O Amazonas será representado na COP27 pelo secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e pela secretária executiva adjunta Fabrícia Arruda.

Também participarão do evento o secretário de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Amazonas, Adriano Mendonça.

FAS e TCE

O Amazonas também será representado na COP por outras autoridades como Victor Salviati e Gilmara Dantas, pertencentes a Fundação Amazônia Sustentável.

Igualmente, o conselheiro do TCE-AM, Júlio Pinheiro, prestigiará o evento juntamente com o defensor-público Geral, Ricardo Paiva, e Rodolfo Lobo, coordenador de Projetos e Programas da DPE-AM.

Reviravolta

Em discurso ontem, na Assembleia Legislativa, o deputado Serafim Corrêa (PSB) destacou a presença de Lula na COP 27).

Para ele, Lula promoverá uma reviravolta na política ambiental brasileira.

“O governo brasileiro minimizou nesses últimos quatro anos esse tema e até mesmo estimulou o aquecimento global com o descontrole das queimadas na Amazônia. Agora, mudou o filme”, manifestou o parlamentar.

Superliga C

Apaixonado por esporte, o prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou os duelos válidos pela semifinal da Superliga C de Voleibol masculino, na segunda-feira (7), que terminaram com vitórias do Nacional/Brasileiro e do Manaus Vôlei, garantindo uma final totalmente manauara do campeonato, no ginásio Renné Monteiro.

Conforme o prefeito, ter Manaus como sede da competição evidencia a capacidade de planejamento da Prefeitura ao colocar a cidade no cenário nacional da modalidade.

Ruas da Copa

A Prefeitura de Manaus divulgou o segundo resultado preliminar do Edital ‘Ruas da Copa 2022’, que habilitou oito ruas para concorrer à concessão de apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para exibição dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Fifa 2022.

Conforme o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, o segundo resultado preliminar definiu as ruas que receberão a visita in loco da Comissão de Seleção, nesta quinta-feira (10), para que sejam avaliadas, levando em consideração critérios como aspecto social, criatividade e dimensão.

Dia do Radialista

Ao comemorar o Dia do Radialista (7 de novembro) em suas redes sociais, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB), ressaltou projeto de lei que institui a “Semana Estadual do Rádio” no Amazonas.

A “Semana” será celebrada, anualmente, em todo o Estado na primeira semana do mês de abril.

O PL enfatiza o início das atividades da primeira rádio em território amazonense, a “Voz de Manaós”, inaugurada em abril de 1927 pelo então governador do Amazonas Ephigênio Salles.

Inconstitucional

Para o vereador Sassá da Construção Civil (PT), o protesto que se estende há mais de nove dias em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA) “é inconstitucional”, ferindo o artigo 286 do Código Penal Brasileiro.

O protesto, de acordo com Sassá, é crime de incitação pública das forças armadas contra os demais poderes constitucionais, e como tal precisa ser rechaçado pelos órgãos de controle, diz o parlamentar.

“Direitos solapados”

Na opinião de Sassá, o protesto em frente ao CMA descambou para a anarquia e o desrespeito ao direito de ir e vir da população.

“As pessoas perderam o direito de ir e vir, já que precisam enfrentar longos engarrafamentos diariamente. Outros perderam a paz e o sossego por causa do barulho incessante. Há pessoas doentes, inclusive crianças, que estão padecendo por causa da barulheira”, criticou o petista.

