Jogadores brasileiros deixam hotel e pegam trem para fugir de Kiev; vídeo

Os jogadores brasileiros conseguiram pegar um trem para a fronteira entre Ucrânia e Romênia antes do toque de recolher instaurado no país.

Eles deixaram o hotel em Kiev em carros com bandeiras do Brasil à mostra. Em imagem publicada nos stories do fisioterapeuta Luciano Rosa, que também estava com o grupo no hotel, é possível ver que eles conseguiram embarcar antes do toque de recolher às 17h.

Os carros, aparentemente, são de propriedade dos jogadores, e eles fizeram um comboio para que todos conseguissem ir em direção à estação de trem para tentar pegar um trem rumo à fronteira da Ucrânia com a Romênia.

A esposa do jogador Marlon, Maria, fez um vídeo nas redes sociais mostrando o momento. Segundo ela, outros trens foram colocados à disposição para a fuga dos brasileiros e “que foi uma correria porque foi avisado de última hora”.

“É tudo muito assustador. Orem pela gente”, disse ela no vídeo ao mostrar os filhos dentro carro. Pelos stories do Instagram Maria compartilhou a correria ao caminhar, aparentemente, na estação de trem.

