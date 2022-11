‘Quiquinho’ é executado com nove tiros enquanto enfeitava rua para a Copa, em Manaus

De acordo com a perícia, os tiros foram de pistolas calibres 380 e 9 milímetros, na cabeça e no peito

Manaus (AM) – Maicon Douglas Souza de Carvalho, de 30 anos, conhecido na rua como “Quiquinho”, foi executado com nove tiros, na noite de quinta-feira (11), na rua 46, no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus.

O crime aconteceu no momento em que ele ajudava a enfeitar a rua para a Copa do Mundo. Conforme o registro do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), quatro criminosos chegaram ao local e atiraram em Maicon. Os disparos atingiram a cabeça e peito dele.

Apesar das características do crime levar para a execução, testemunhas afirmam que o alvo dos pistoleiros seria o irmão de Maicon. Entretanto, a polícia não descarta que a vítima procurada pelos bandidos fosse realmente Maicon.

Após a execução, os criminosos correram até a esquina e fugiram de moto. De acordo com os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), os tiros foram de pistolas calibres 380 e 9 milímetros, na cabeça e no peito.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

