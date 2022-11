Com tornozeleira eletrônica, homem é executado a tiros por pistoleiros em Manaus

Manaus (AM) – Richard Vasconcelos Vasconcelos, de 21 anos, foi executado a tiros por pistoleiros, na noite de quinta-feira (3). O crime ocorreu na rua Vieira do Mar, no conjunto Lula, bairro Distrito Industrial 2, na zona Leste da capital amazonense.

De acordo com informações da polícia, a esposa da vítima informou que dois homens em uma motocicleta na cor preta, de placa e modelo não identificados, chegaram ao local e atiraram várias vezes contra Richard, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

Ainda conforme as informações da polícia, Richard havia saído há pouco tempo da penitenciária, além disso, ele era envolvido com o tráfico de drogas.

No momento do crime, ele usava tornozeleira eletrônica. Diante das características, a polícia não descarta a motivação por acerto de contas com o tráfico.

De acordo com os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Richard foi morto com 5 tiros no rosto.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Cantor foi morto a tiros e teve corpo jogado no rio, afirma a polícia

Vídeo mostra mãe carregando filho que foi morto por três crianças no Pará

Empresário foi morto a mando da esposa e do enteado em Manaus