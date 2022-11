Manaus (AM) – Lucas Gabriel Carlos Nascimento, de 21 anos, e Jorge da Silva Falcão, 21 anos, foram executados por dois pistoleiros, na noite desta segunda-feira (14), em um possível acerto de contas por envolvimento com tráfico de drogas, afirmou a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O crime aconteceu nas ruas Cubatão e Mantiqueira, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Os dois jovens tinham 21 anos, estavam sempre juntos, segundo informações de testemunhas. Foto: Maiara Ribeiro

De acordo com informação da PMAM, os jovens estavam juntos em um salão de beleza, localizado na Rua Mantiqueira, quando um carro, não identificado, chegou ao local e dois criminosos saíram, adentraram no estabelecimento e executaram uma das vítimas, Lucas Gabriel Nascimento, com 9 tiros, que o atingiram no tórax, ombro e no pescoço.

Ao perceber a ação criminosa, a outra vítima, Jorge Falcão, de 21 anos, tentou fugir, mas ao chegar na rua Cubatão, também foi executado pela dupla criminosa com 5 tiros. Os agentes policiais informaram que as vítimas moravam nas proximidades dos locais onde foram mortas e eram conhecidas na localidade.

Os familiares foram chamados para fazer o reconhecimento e, ao se depararem com a cena do crime, ficaram abalados. Alguns moradores relataram que a localidade não é perigosa e afirmaram estar perplexos ao presenciarem a execução.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção dos corpos.

