Mulher é presa com 10 quilos de drogas dentro de embarcação no porto de Coari

Manaus (AM) – Agentes que atuam na Base Fluvial Arpão, localizada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), apreenderam 10 quilos de drogas durante uma abordagem a uma embarcação no porto do município.

A apreensão ocorreu durante o cumprimento da operação Fronteira Mais Segura/Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na madrugada desta segunda-feira (14). Ainda durante a ação, uma mulher foi presa.

De acordo com o relatório da ocorrência, os policiais iniciaram uma abordagem de rotina em uma embarcação que vinha do município de Tabatinga. Durante a revista, os agentes encontraram na bagagem de uma passageira porções de cocaína, embalados como balão e mergulhado em óleo de motor queimado. Os policiais desconfiaram do material, já que essa é uma prática usada por criminosos para confundir cães farejadores.

Após uma revista minuciosa, foram encontrados 10 quilos de cocaína. A mulher responsável pela droga foi encaminhada até a delegacia de polícia da Base Arpão, juntamente com o material ilícito apreendido.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

*Com informações da assessoria

