Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio recebe 400 itens hospitalares do Governo do AM

Manaus (AM) – O Hospital e Pronto-Socorro DR. João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus, recebeu, nesta quinta-feira (17), materiais de uso hospitalar do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Ao todo, foram entregues mais de 400 itens hospitalares, entre eles, 26 cadeiras de banho e 100 suportes de soro. Os materiais foram adquiridos com recursos de uma Emenda Parlamentar destinada pelo senador Plínio Valério. O diretor-geral do HPS João Lúcio, João Carlos, destaca que a entrega traz melhorias para a qualidade dos serviços de saúde da unidade.

“São itens essenciais ao dia a dia dos nossos pacientes, dos nossos acompanhantes e dos nossos servidores. Isso faz parte do rol de entrega, contemplando mais de oitocentos itens“, disse o diretor.

A secretária de Urgência e Emergência da SES-AM, Glenda Nascimento, destacou a importância do HPS João Lúcio para a rede de saúde do estado; e de como os itens entregues beneficiam o atendimento do hospital para a população amazonense.

“O João Lúcio é um hospital de referência em neurologia para o estado do Amazonas, que oferta mais de mil atendimentos por dia, todos em caráter de urgência e alta complexidade. Esta é a segunda entrega de equipamentos na unidade, somados com os itens da primeira entrega já são mais de 800 itens que irão beneficiar funcionários e pacientes”, ressaltou a secretária.

Materiais

Além das 26 cadeiras de banho e 100 suportes de soro, também foram entregues: 100 cadeiras fixas; 100 cadeiras para a secretaria da unidade; 70 escadinhas e nove cadeiras de rodas.

Em setembro deste ano, também foram entregues 275 equipamentos ao hospital, que não recebia esses tipos de cadeiras desde 2016.

HPS João Lúcio

Inaugurado em 1997, a unidade tem o objetivo de atender as vítimas de traumas e ainda, pacientes clínicos na urgência e emergência. A unidade oferece serviços de urgência e emergência em clínica médica, na linha de cuidado do trauma (cirurgia ortopédica, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia bucomaxilofacial), neurocirurgia de emergência e eletiva, cuidados de terapia intensiva, dentre outros.

