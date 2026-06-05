A pesquisa Projeta divulgada nesta sexta-feira (5) mostra uma disputa acirrada pelo Governo do Amazonas nas eleições de 2026. No cenário estimulado, o senador Omar Aziz lidera com 25,1% das intenções de voto, seguido de perto pelo governador Roberto Cidade, que aparece com 22,4%. O prefeito de Manaus, David Almeida, registra 17,1%, enquanto Maria do Carmo soma 16,2%.
Disputa segue equilibrada
O levantamento mostra os quatro pré-candidatos concentrados em uma faixa inferior a dez pontos percentuais, indicando um cenário competitivo para a sucessão estadual.
Além dos candidatos, 12,9% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo. Outros 6,3% disseram não saber ou preferiram não responder.
Intenção de voto para o Governo do Amazonas:
- Omar Aziz: 25,1%;
- Roberto Cidade: 22,4%;
- David Almeida: 17,1%;
- Maria do Carmo: 16,2%;
- Branco/Nulo: 12,9%;
- Não sabe/Não respondeu: 6,3%.
Rejeição dos candidatos
A pesquisa também avaliou a rejeição dos nomes apresentados aos entrevistados.
Nesse cenário, David Almeida aparece com o maior índice de rejeição, alcançando 29,7%. Em seguida estão Omar Aziz, com 20,4%, e Maria do Carmo, com 17,5%.
Roberto Cidade registra o menor percentual entre os quatro candidatos testados, com 8,2%.
Confira os números:
- David Almeida: 29,7%;
- Omar Aziz: 20,4%;
- Maria do Carmo: 17,5%;
- Roberto Cidade: 8,2%;
- Não rejeita nenhum: 19,9%;
- Não sabe/Não respondeu: 4,3%.
Senado
A Projeta também simulou um cenário para a disputa ao Senado Federal.
O senador Eduardo Braga lidera com 25,4% das intenções de voto. Wilson Lima e Capitão Alberto Neto aparecem empatados com 14,6% cada.
Na sequência estão Plínio Valério (9,3%), Marcelo Ramos (7,7%) e Marcos Rotta (7,6%). Brancos e nulos somam 12,6%, enquanto 8,2% não souberam responder.
Rejeição ao Senado
Entre os nomes avaliados para o Senado, Wilson Lima apresenta a maior rejeição, com 30,2%.
Os demais índices são:
- Eduardo Braga: 11,9%;
- Capitão Alberto Neto: 11,2%;
- Marcelo Ramos: 9%;
- Plínio Valério: 6,2%;
- Marcos Rotta: 5,3%;
- Não rejeita nenhum: 19,1%;
- Não sabe/Não respondeu: 7,1%.
Metodologia
A pesquisa ouviu 2.996 eleitores entre os dias 30 de maio e 4 de junho de 2026. Do total, 1.588 entrevistas ocorreram em Manaus e 1.408 no interior do estado.
O levantamento abrangeu 15 municípios amazonenses: Manaus, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Coari, Tefé, Iranduba, Tabatinga, Maués, Humaitá, Manicoré, São Gabriel da Cachoeira, Autazes, Lábrea e Presidente Figueiredo.
Segundo o instituto, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Leia mais
Pesquisa mostra avanço de Cidade, liderança de Omar e corrida acirrada pelo 2º turno ao Governo do Amazonas