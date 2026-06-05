ELEIÇÕES 2026

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (5) mediu intenções de voto para o Governo do Amazonas e para o Senado.

Publicado em 05 de junho de 2026

Por EM TEMPO

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A pesquisa Projeta divulgada nesta sexta-feira (5) mostra uma disputa acirrada pelo Governo do Amazonas nas eleições de 2026. No cenário estimulado, o senador Omar Aziz lidera com 25,1% das intenções de voto, seguido de perto pelo governador Roberto Cidade, que aparece com 22,4%. O prefeito de Manaus, David Almeida, registra 17,1%, enquanto Maria do Carmo soma 16,2%.

Disputa segue equilibrada

O levantamento mostra os quatro pré-candidatos concentrados em uma faixa inferior a dez pontos percentuais, indicando um cenário competitivo para a sucessão estadual.

Além dos candidatos, 12,9% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo. Outros 6,3% disseram não saber ou preferiram não responder.

Intenção de voto para o Governo do Amazonas:

Omar Aziz: 25,1%;

Roberto Cidade: 22,4%;

David Almeida: 17,1%;

Maria do Carmo: 16,2%;

Branco/Nulo: 12,9%;

Não sabe/Não respondeu: 6,3%.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também avaliou a rejeição dos nomes apresentados aos entrevistados.

Nesse cenário, David Almeida aparece com o maior índice de rejeição, alcançando 29,7%. Em seguida estão Omar Aziz, com 20,4%, e Maria do Carmo, com 17,5%.

Roberto Cidade registra o menor percentual entre os quatro candidatos testados, com 8,2%.

Confira os números:

David Almeida: 29,7%;

Omar Aziz: 20,4%;

Maria do Carmo: 17,5%;

Roberto Cidade: 8,2%;

Não rejeita nenhum: 19,9%;

Não sabe/Não respondeu: 4,3%.

Senado

A Projeta também simulou um cenário para a disputa ao Senado Federal.

O senador Eduardo Braga lidera com 25,4% das intenções de voto. Wilson Lima e Capitão Alberto Neto aparecem empatados com 14,6% cada.

Na sequência estão Plínio Valério (9,3%), Marcelo Ramos (7,7%) e Marcos Rotta (7,6%). Brancos e nulos somam 12,6%, enquanto 8,2% não souberam responder.

Rejeição ao Senado

Entre os nomes avaliados para o Senado, Wilson Lima apresenta a maior rejeição, com 30,2%.

Os demais índices são:

Eduardo Braga: 11,9%;

Capitão Alberto Neto: 11,2%;

Marcelo Ramos: 9%;

Plínio Valério: 6,2%;

Marcos Rotta: 5,3%;

Não rejeita nenhum: 19,1%;

Não sabe/Não respondeu: 7,1%.

Metodologia

A pesquisa ouviu 2.996 eleitores entre os dias 30 de maio e 4 de junho de 2026. Do total, 1.588 entrevistas ocorreram em Manaus e 1.408 no interior do estado.

O levantamento abrangeu 15 municípios amazonenses: Manaus, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Coari, Tefé, Iranduba, Tabatinga, Maués, Humaitá, Manicoré, São Gabriel da Cachoeira, Autazes, Lábrea e Presidente Figueiredo.

Segundo o instituto, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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