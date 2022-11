Vacina contra a Covid-19 estará disponível em dez unidades de saúde de Manaus neste sábado (19)

A campanha entrou em uma nova etapa nesta sexta (18), quando começaram a ser imunizadas as crianças com comorbidades, de seis meses a menores de 3 anos de idade

Manaus (AM) – A vacina contra a Covid-19 será disponibilizada pela Prefeitura de Manaus em dez unidades de saúde, neste sábado (19), no horário das 8h às 12h. A população deve buscar os pontos de imunização portando documento de identidade com foto e o cartão de vacina, seja para iniciar o esquema vacinal com a 1ª dose ou para completar o ciclo, com a 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª dose.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, destaca que a campanha entrou em uma nova etapa nesta sexta-feira (18), quando começaram a ser imunizadas as crianças com comorbidades, de seis meses a menores de 3 anos de idade.

“Já estávamos vacinando crianças a partir de 3 anos há alguns meses, mesmo sem comorbidades, e agora temos esse novo avanço no público da campanha. Pedimos que os tutores levem suas crianças até nossas unidades para que elas se protejam contra as formas graves do vírus, pois ainda estamos observando uma baixa adesão dessa faixa etária”, diz Shádia.

De acordo com Shádia, os adolescentes e adultos também devem retornar aos pontos para completar o esquema vacinal com as doses de reforço. Caso tenha perdido o cartão ou esquecido quantas doses tomou, o cidadão pode fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando o CPF.

A secretária destaca que, para as crianças de seis meses a menores de 3 anos, a vacinação é centralizada em quatro unidades: USF Doutor José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, Flores; USF Áugias Gadelha, na rua 15, bairro Cidade Nova I, zona Norte; USF Deodato de Miranda Leão, situada na avenida Presidente Dutra, Glória, zona Oeste; USF Alfredo Campos, na alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi, zona Leste.

Já o público a partir de 3 anos de idade pode buscar qualquer uma das dez unidades abertas neste sábado, independente da dose que será recebida. Todos os endereços estão disponíveis no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no facebook).

Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 (3 anos de idade ou mais):

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua 15, Cidade Nova I

USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, Compensa I

