Maíra Cardi fala sobre cirurgia íntima após traições: “Rejuvenescida”

Maíra Cardi revelou que fez uma cirurgia íntima após ser traída 16 vezes por Arthur Aguiar. A revelação foi feita na tarde do último (27) durante a participação da ex-BBB no programa “Hora do Faro”, de Rodrigo Faro.

A coach passou um procedimento de reconstrução vaginal para melhorar seu desempenho sexual e “dar uma rejuvenescida”, como pontuou a própria influenciadora.

A cirurgia foi feita logo após ela descobrir as “puladas de cerca” e se separar do ator.

Flagrada como veio ao mundo



Maíra Cardi usou as redes sociais para contar uma situação inusitada aos fãs. A coach revelou que foi flagrada pelada por um drone enquanto estava em casa.

Ela estava deitada após tomar banho quando a situação aconteceu.

“Aí eu deitei na minha cama, arreganhei minha perna, arranquei as roupas, abri as pernas em frente a essa janela gigantesca e me aparece o quê? Um drone! Eu aqui pelada na minha cama e vem um drone. Aqui em casa, a gente não tem casa. A gente tem um reality. Só que a gente não recebe por isso. É isso, bom dia, Brasil“, relatou.

