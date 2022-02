Maíra Cardi diz que ouve louvor para fazer sexo com Arthur Aguiar

A coach Maíra Cardi contou aos fãs que possui uma playlist de louvor para quando faz sexo com o marido, Arthur Aguiar.

Ela ainda disse que está com saudades do ator.

“Lembro como se fosse a primeira vez o dia em que Isadora Pompeo estava aqui e eu falei: ‘Amiga, me ajude com a playlist para a hora de fazer amor’. A bichinha arregalou os dois olhos para fora e caíram na mesa. Falei: ‘A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Essa é a maneira que escolheu de gerar vida. Se Deus não está presente na hora em que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito!”, começou ela, em seus Stories do Instagram.

Nas redes sociais, Arthur continua vendo os números aumentarem. Com mais de 8 milhões de seguidores só no Instagram, o ator tem surpreendido o público durante o BBB22.

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar, de 32 anos, é cantor, ator e modelo brasileiro. Natural do Rio de Janeiro, foi atleta antes de entrar no meio artístico e, por quase 10 anos, dedicou-se à natação.

Na vida pessoal, Aguiar se envolveu em polêmicas. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, algumas atrizes foram amantes e traídas pelo ator. Bruna Marquezine, Giovanna Lancelotti e Alice Wegmann são algumas das citadas. Em julho de 2017, porém, começou a namorar Mayra Cardi, com quem se casou logo depois.

Desde o início do relacionamento com Mayra, no entanto, ele se relaciona com outras pessoas. Mesmo sabendo das traições, e por diversas vezes expondo nas redes sociais as puladas de cerca do ator, os dois seguem juntos.

Por conta dos casos de infidelidade, Arthur e Maíra chegaram a se separar por diversas vezes. A última, inclusive, foi no final de 2021, após a empresária revelar que foi traída em, ao menos, 16 ocasiões.

Contudo, o casal reatou o casamento recentemente. No início de 2022, durante entrevista ao podcast do Joel Jota, Mayra disse que Arthur “é uma vítima da sociedade” e que “a mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres”

Ela ainda explicou os motivos para escutar música de louvor no momento íntimo com o ator.

“Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família, com essa intenção. Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está?”.

A coach, então, mostrou algumas músicas de sua playlist de louvor para sexo para os seguidores. “Resumindo: minha vida tem louvor full time. Aproveitando esse ritmo, quero ficar linda e maravilhosa para o meu marido, aliás estou morrendo de saudades”, concluiu ela.

