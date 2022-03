Semed desmente fake news sobre desativação de escola sem aviso prévio

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), comunica que não procede a informação divulgada nesta segunda-feira (28), de que funcionários e pais não foram consultados sobre a desativação da escola municipal Marechal Cândido Rondon, no bairro Tarumã, zona Oeste, e transferência dos alunos para a escola municipal Santa Rosa 2, também no Tarumã.

A Divisão Distrital Zonal (DDZ) Oeste reuniu os funcionários da escola e os pais dos estudantes na sexta-feira, 25/2, para tratar da desativação da unidade, que não tinha mais condições estruturais.

A Semed vai disponibilizar transporte gratuito todos os dias para que os alunos tenham aulas presenciais, sem prejuízos pedagógicos, e a engenharia está em busca de outro local para a construção de um novo prédio para receber a demanda da escola Marechal Cândido Rondon.

Além da escola Santa Rosa 2, os estudantes também serão encaminhados para outras unidades próximas, como as escolas municipais Profª Ana Cristina e Profª Dalvina Silva de Oliveira.

*Com informações da assessoria

