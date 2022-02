Crianças dão o primeiro grito de Carnaval em escola de Manaus

Manaus (AM)- De máscaras, fantasias, confetes e ao som de marchinhas de Carnaval, as crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria do Céu Vaz D’Oliveira, conjunto Ajuricaba, zona Centro-Oeste de Manaus, deram o primeiro grito de Carnaval, nesta quarta-feira (23).

Essa é a 12ª edição do evento promovido pela unidade da Prefeitura de Manaus, que neste ano desenvolveu o tema “Nessa Folia o Mosquito não se cria. Fora Dengue!!”.

O objetivo do bailinho, além de promover o conhecimento de uma das festas mais populares do País, também é uma forma de alertar as crianças e a comunidade local sobre a prevenção e combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya e ainda da febre amarela urbana.

A unidade de ensino atende 235 crianças de 3 a 5 anos de idade. De acordo com a gestora, Norma Wanzeler, as atividades sobre o tema iniciaram na primeira quinzena de fevereiro.

“O tema deste ano foi escolhido por toda a equipe pedagógica da escola na nossa Jornada Pedagógica. Tudo já está bem definido e decidimos como iremos trabalhar com as crianças e a comunidade, e o bailinho é a culminância do projeto”, explicou a gestora.

Fantasiada de bailarina, a pequena Ana Sophia Ribeiro, 5 anos, do 2º período, além de se divertir bastante, também aprendeu como evitar que o mosquito se prolifere, além dos sintomas da doença.

“Não podemos deixar água em balde sem tampa, pois o mosquito pode crescer e vamos ficar com dor de cabeça, febre e pode ser dengue”, explicou a foliã mirim.

