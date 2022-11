Pela primeira vez, Manaus participa do Dia de Doar

Pela primeira vez, a capital amazonense participa de forma colaborativa da campanha Dia de Doar, um movimento internacional que ocorre na terça-feira (29), e vem ganhando força em todo país. Ao todo, 13 associações do terceiro setor se mobilizam para divulgar suas atividades e arrecadar fundos através do movimento #DoaManaus, liderado pela Parceiros Brilhantes.

O objetivo é que cada associação divulgue suas ações em seus territórios, envolvendo empresas, pessoas e comunidades. De acordo com a diretora da ONG Parceiros Brilhantes, Mayara Brilhante, a campanha #DoaManaus foi contemplada pelo Edital de Apoio à Filantropia do Dia de Doar com U$5.000,00 da Meta (empresa dona do Facebook e Instagram) e mais R$ 500 da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR).

“O investimento virá em forma de crédito para que as ações das associações sejam divulgadas durante a data. Cada uma pode desenvolver uma ação voltada para o seu público. A gente tem uma grande dificuldade de ‘ter os olhos voltados’ para gente assim, né? Porque nós fazemos o nosso trabalho, mas não temos a visibilidade necessária”, destacou Mayara

Participam do Dia de Doar as seguintes entidades: Associações participantes: Parceiros Brilhantes; Instituto Amazonense de Ação Social e Cultural (Iamasol); Instituto Filippo Smaldone; Lar Batista Janell Doyle; Instituto Social Atos; Centro Social Caminho Seguro; O Pequeno Nazareno; Nova e Eterna Aliança; Casa Vhida; Associação Pestalozzi de Manaus; Instituto Renascer Maria Rebecca (ISAT); Instituto Silvério de Almeida Tundis; Projeto Vida Ativa Saudável e Cruz Vermelha Brasileira no Amazonas.

Mais informações sobre o evento e as ações de cada ONG estão disponíveis no perfil do Instagram @doamanaus

Dia de Doar e Doa Manaus

O ‘Dia de Doar’ no Brasil é uma campanha em prol do fortalecimento da cultura da filantropia no país e, em Manaus, é liderada pelos Parceiros Brilhantes. Em 2022, a ONG vai participar realizando a 1° Corrida Solidária com o lema “Sua disposição transforma vidas”. O evento esportivo social será no dia 3 de dezembro no complexo turístico da Ponta Negra. Serão duas modalidades: corrida 5km, para adultos e PCDs; caminhada 200m para crianças de zero a 12 anos.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de novembro no site www.ticketsport.com.br. Toda renda adquirida por meio das inscrições será revertida para realização de ações desempenhadas pela Parceiros Brilhantes no Amazonas.

*Com informações da assessoria

