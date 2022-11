Estudantes do Ifam desenvolvem projeto social para ajudar crianças de ONG em Manaus

A campanha solidária "Adote um Pé" surgiu com o intuito de que o grupo possa executar um dia voltado para atividades recreativas e lazer, com entrega de sandálias para crianças

Manaus (AM) – Além de oferecerem serviços voltados para a especialização de educação profissional e tecnológica, em diferentes modalidades de ensino e áreas do conhecimento, os Institutos Federais espalhados pelo Brasil também promovem iniciativas sociais que visam a imersão dos estudantes na realidade de crianças e adultos em vulnerabilidade social. O papel do órgão, algumas vezes, vai além do aprimoramento para o mercado de trabalho.

A fusão entre as matérias de Ética e Legislação Publicitária e Produção Publicitária Digital, do curso de Tecnologia em Produção Publicitária, resultou na criação da iniciativa Caminhando Juntos. Ambas as disciplinas são ministradas pelo professor Daniel Batista, no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), no último período da faculdade. A ideia proposta pelo professor seria juntar todos os alunos de ambas as matérias para realizar uma ação que causasse um impacto social na vida da população.

A iniciativa, que foi criada em 2022 pelo professor, em parceria com os estudantes do Ifam, tem o intuito de deixar o legado para as próximas turmas. O projeto surge para ajudar as crianças que são assistidas pelo Grupo Espírita Chico Xavier, que funciona há 25 anos no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus, fazendo um trabalho de difusão da doutrina espírita e assistência social à população do bairro.

A motivação

Aos 37 anos, o designer, professor universitário e atual coordenador do curso de Tecnologia em Produção Publicitária, Daniel Batista, ressalta que a ideia de levar a publicidade em projetos sociais surgiu em 2017, momento em que já ministrava as duas disciplinas para o curso de Tecnologia em Produção Publicitária, o qual considera capaz de proporcionar o diálogo de estudantes com a sociedade.

“Quando os alunos entram em um curso de publicidade, sempre tem em mente as estratégias de vendas, o marketing e os valores agregados a grandes clientes, visando gerar uma receita significativa ao seu trabalho. No sexto período da graduação, gosto de desconstruir essa ideia e trabalhar um viés um pouco diferente com os alunos, no qual saímos da sala de aula e visamos aplicar conceitos teóricos e práticos no mundo real, no que se refere à Ética. Apresento diferentes perspectivas de valores e moralidade, onde buscamos trabalhar a responsabilidade social nos discentes, com enfoque em ações coletivas acima de quaisquer interesses individuais”, explicou Daniel.

O professor ressalta ainda que é de suma importância que as universidades e institutos promovam uma educação em conjunto com a sociedade e as vivências reais reconhecidas por meio dela.

“Pensando nisso, decidimos trabalhar com grupos que não tem visibilidade ou são despercebidos pela maioria da população e que precisam de um suporte para as suas atividades, aliados à segunda disciplina, Produção Publicitária Digital. Nela, os alunos podem mostrar o poder da comunicação digital, criando e gerenciando conteúdos nas mídias sociais, dando voz e visibilidade a instituições e ONGs que necessitam de apoio além de uma comunicação direcionada para seus propósitos”, detalhou Daniel.

Empatia

A estudante do sexto período, Letticia Ribeiro, de 26 anos, faz parte do time de Criação e Design do projeto Caminhando Juntos. De acordo com ela, foi por meio das ideias propostas pelo professor que o grupo começou a buscar as possibilidades e pesquisar as necessidades que, como ela considera, não são poucas, mas fazem parte do dia a dia das pessoas que vivem em vulnerabilidade na cidade de Manaus. Atualmente, fazem parte da iniciativa 23 pessoas, sendo 22 alunos e o professor.

“Conhecendo o Grupo pude acompanhar de perto essas crianças e suas necessidades mais latentes, que é a questão das sandálias, por exemplo. Muitas crianças iam para as atividades com calçados gastos, pequenos demais ou grandes demais para os pés. A vontade de proporcionar um calçado digno para essas crianças é o que nos motiva a seguir com o projeto”, declarou Letticia.

Mesmo que a indústria global de calçados produza 24,3 bilhões de pares de sapatos por ano, grande parte da população não tem acesso a esses itens, que são vistos como simples para muitos. E foi visando essa carência que o grupo decidiu dar início à campanha solidária “Adote um Pé”, que foi criada para custear a execução de um dia voltado para atividades recreativas e lazer, com distribuição de lanches, brinquedos e entrega de sandálias para crianças. A partir disso, a inciativa encontrou o Grupo Espírita Chico Xavier.

“Tem sido um desafio tranquilo, pois meus colegas de projeto e turma são bastante proativos e acredito que a vontade de ajudar o próximo é o maior motivador. Nós realizamos, no último dia 11 de novembro, um bazar com venda de roupas, livros e comida no hall do IFAM CMC e pretendemos fazer uma outra edição. Todo o dinheiro será revertido para essa ação com as crianças e se houver sobras serão encaminhadas para a direção do Grupo, a fim de ajudar nas despesas mensais”, contou.

De acordo com Letticia, as maiores dificuldades enfrentadas pelo grupo são voltadas ao tempo hábil para conseguir arrecadar o material ou o dinheiro necessário para que as doações sejam feitas. No entanto, também ressalta o apoio da imprensa, que considera essencial, para que o projeto seja reconhecido amplamente para a capital amazonense. A próxima ação promovida pela iniciativa será realizada no primeiro sábado de dezembro.

Para quem desejar apoiar a iniciativa, ajudar pode acontecer por meio da doação de um par de sandálias ou o valor referente aos itens, em forma de dinheiro, através do pix: [email protected] Qualquer dúvida ou mais informações sobre a ação Caminhando Juntos e a campanha “Adote um Pé”, as pessoas podem entrar em contato pelo perfil @caminhandojuntostpp, no Instagram.

