Idam proporciona atendimento alinhado a necessidades de cooperados da agrovila de Caburi

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da comunidade da agrovila de Caburi e assegurar o acesso dos produtores locais a políticas de crédito rural, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) vem realizando visitas técnicas e reuniões com cooperados para alinhar as necessidades da comunidade, situada na zona rural de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), com as atividades do órgão.

Em um destas ações, o diretor-presidente do Idam, Daniel Borges, visitou o posto avançado do órgão localizado na agrovila de Caburi, e se reuniu com representantes da Cooperativa Caburi (CoopCaburi) para tratar de melhorias para o atendimento do Idam naquela localidade.

De acordo com Daniel Borges, a aproximação com os agricultores e produtores da região demonstra o peso que o setor tem para o estado. “A vinda a Caburi é para ouvir as demandas do produtor daqui e trabalhar na solução delas. Por isso a importância de o Idam estar presente nesta agrovila”, afirmou o diretor-presidente.

Durante o encontro, foram repassados aos cooperados os procedimentos necessários para o acesso da cooperativa às políticas públicas de crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), por meio de projetos desenvolvidos pelo Idam. Além do alinhamento, estão previstos ainda cursos sobre cooperativismo, apicultura, meliponicultura e cultura do café na comunidade.

Maior proximidade

Acompanharam a visita ainda o assessor da Gerência de Crédito Rural (Gecrer) do Idam, engenheiro agrônomo Orleidson Sales; a gerente de Apoio à Organização de Produtores (Georp), Joyce Magalhães; a chefe de gabinete Larissa França; e a assessora do gabinete Vanessa Vasconcelos.

Para Sales, a visita à agrovila de Caburi serve para estreitar os laços com o produtor e agricultor da comunidade, aproximando-os dos serviços oferecidos pelos extensionistas rurais. “Queremos aproximar o produtor de Caburi do Idam e, assim, ajudar os produtores a terem mais acesso às linhas de crédito do setor rural”, disse o engenheiro agrônomo.

Para Joyce Magalhães, a ida até Caburi vai fortalecer os trabalhos já desenvolvidos pelo Idam na comunidade. “Nosso objetivo é aproximar os produtores do Idam e ter um desenvolvimento forte aqui na vila de Caburi”, afirmou a gerente.

Para o presidente da CoopCaburi, Geandro Nascimento, a chegada da equipe do Idam Central representa muito para os produtores locais. “O olhar clínico da equipe técnica do Idam faz toda diferença para a melhoria da produção local”.

