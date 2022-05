Projeto Social de Manaus leva alimento a quem precisa e já beneficiou 5 mil pessoas em um mês

O "Mudadores de Rua" iniciou com a entrega de 100 cachorros quentes e hoje conta com mais de 750 voluntários

Manaus (AM) – Levando alimentos a centenas de pessoas, o grupo de ações sociais “Mudadores de Rua” tem atuado em Manaus desde 2015 e já conseguiu beneficiar cerca de 5 mil pessoas em apenas um mês.

O projeto social iniciou com a entrega de 100 cachorros quentes pela cidade de Manaus e seguiu fazendo pequenas ações sociais a cada mês. Tendo como fundadores Magno Corrêa e Mariana Mendes, as ações começaram a ficar maiores e o grupo cresceu.

Atualmente, o “Mudadores de Rua” conta com mais de 750 voluntários, fazendo uma ação de grande porte por mês. Sendo um projeto sem fins lucrativos, o grupo não possui vínculo com igrejas, políticos ou empresas, mas é composto por pessoas voluntárias que ajudam outras pessoas.

De acordo com o diretor do Projeto, Magno Corrêa, o objetivo é levar ajuda e amor àqueles que precisam.

“A filantropia sempre será uma das maiores formas de amor enquanto estivermos por aqui, nesse plano. As pessoas podem até esquecer o que você disse ou o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. O se importar, a empatia e a exalação do amor contagiam. Esse é nosso propósito”, disse.

Os alimentos arrecadados são inteiramente doados pelos próprios voluntários, amigos e familiares. Foto: Divulgação

Para a integrante da equipe de voluntários e uma das responsáveis pelas redes sociais do projeto, Lavínia Neves, fazer parte do grupo social é uma oportunidade de refletir e colocar-se no lugar do outro.

“Para mim, significa exercitar a empatia e fazer conexões engrandecedoras, aprendendo cada vez

mais com pessoas novas das mais diferentes realidades e expandindo meus horizontes. É uma chance de espalhar o bem e me sinto muito grata por fazer parte dessa equipe”, afirmou.

Os alimentos arrecadados são inteiramente doados pelos próprios voluntários, amigos e familiares.

Quem tiver interesse em integrar o grupo social e contribuir, basta entrar em contato com o Projeto por meio das redes sociais: @mudadoresderua.

Leia mais:

Projeto Social “Escola de Lutas José Aldo” vira realidade em Manaus

Reunião de primeiras-damas do Amazonas define projetos sociais em Manaus

Projeto beneficia moradores de Maués com fortalecimento cultural