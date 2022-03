“Arthur Aguiar de Manaus” viraliza e Maíra Cardi reage nas redes

Manaus (AM) – Maíra Cardi divertiu os seguidores, nesta terça-feira (1), ao comentar um vídeo que viralizou nas redes sociais ao mostrar um rapaz muito parecido com o ator, Arthur Aguiar. Nas imagens o rapaz aparece em uma festa de Carnaval em Manaus e surpreende por sua semelhança com o marido na empresária.

Identificado como Gabriel Mota, o bancário de 28 anos agora é conhecido como “Arthur Aguiar de Manaus”. Maíra não perdeu a oportunidade e brincou: “Boninho, você prometeu que não ia deixar ele sair da casa para ir em lugar nenhum! Vou invadir essa casa”.

Reprodução/MANAUS MEMES

“Eita… descobriram o segredo. Mas era pra tá votando e não no show”, comentou a conta oficial do ator, no Instagram. Porém, apesar do vídeo, nem todos os internautas concordam com essa semelhança toda.

“Nunca na vida. Se alguém acha, estão equivocados”, disse um. “Não tem nada a ver kkk só pareceu nesse vídeo mesmo porque nas fotos não parece nada”, afirmou um segundo.

