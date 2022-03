Após desistência, Tiago Abravanel perde cachê e prêmios do ‘BBB 22’

Após desistir do “BBB 22”, Tiago Abravanel precisou enfrentar algumas consequências contratuais por abandonar o reality show da TV Globo. As informações são do site “Splash”, do UOL.



Além de abrir mão do prêmio de R$1,5 milhão, o neto de Silvio Santos também desistiu do cachê de R$ 30 mil que é pago em quatro parcelas: metade na assinatura do contrato e mais três parcelas de R$5 mil.

Ainda segundo o site, o contrato assinado pelo ator prevê que ele perca o direito “a qualquer remuneração, prêmio ou indenização pela Globo”, ou seja, tudo o que o brother ganhou dentro do reality.

O ator deve perder um videogame avaliado em R$2,5 mil, uma máquina de lavar roupas e um ano de produtos de limpeza.

Segundo o site, o contrato dos participantes ainda descreve que, caso haja “descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelas partes, bem como no regulamento, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de uma multa de R$ 1,5 milhão“.

*iBahia

