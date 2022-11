Cidade solicitou ainda a instalação de uma linha telefônica no Distrito de Sucunduri, no mesmo município

Manaus (AM) – O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil), encaminhou às operadoras Claro e Vivo requerimentos solicitando melhorias no fornecimento dos serviços de internet e telefonia no município de Apuí, a 1,122.15 quilômetros de Manaus.

“Comunicar-se é algo básico, fundamental e, diante de tantas dificuldades, estamos acionando as operadoras para que olhem com mais atenção e presteza pela população de Apuí que não consegue ter o mínimo de qualidade no fornecimento do serviço de telefonia. Além de não conseguir realizar uma simples ligação, os moradores de Apuí também não têm tido acesso à internet. Hoje esses serviços não são mais ‘luxo’, são serviços de primeira necessidade e as operadoras precisam viabilizar meios para que eles possam ser utilizados de forma integral”, cobrou.

O parlamentar cobrou ainda que seja instalada uma linha telefônica no Distrito de Sucunduri, município de Apuí, que não dispõe de rede de telefonia móvel ou de uma linha de telefonia fixa. “Estive no Distrito de Sucunduri há pouco tempo e vi de perto as necessidades da população. Disponibilizar telefonia é o mínimo que as operadoras tinham de fazer. Faço essa cobrança para que a instalação ocorra no Distrito de Sucunduri e os usuários tenham acesso ao serviço. São dezenas de pessoas isoladas, incomunicáveis em pleno século 21, e isso precisa ser resolvido o mais breve possível”, afirmou.

