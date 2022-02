Confira a importância da castração de animais domésticos

Manaus (AM) – Em alusão ao Dia Estadual de Esterilização de Animais Domésticos, celebrado nesta terça-feira (22), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) realiza atividades de conscientização com os moradores dos bairros Parque Santa Etelvina e Lago Azul, zona norte da cidade.

Uma equipe de técnicos da Sema realiza uma visita às casas dos bairros para falar sobre a importância da castração de cães e gatos, com a cartilha “Castração é um ato de amor”, lançada para celebrar a data. A publicação está disponível no site da Sema.

As atividades iniciaram às 9h, na rua rua Japu Verde, em frente à Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Parque Santa Etelvina.

O percurso deve seguir até a Comunidade Nobre, no Lago Azul.

“Nosso objetivo é alertar a população sobre a importância de castrar seus pets. Além de ser uma forma de evitarmos o abandono que vemos nas ruas, é um jeito de cuidar da saúde dos animais”, afirmou Vanessa Menezes, técnica da Assessoria de Bem-Estar Animal (Assbea) da Sema.

O comunitário Jairo Almeida de Oliveira, morador do bairro Santa Etelvina, recebeu a ação que, segundo ele, é importante para promover a conscientização em prol do bem-estar animal no bairro.

“Acho bom porque muitas das vezes os donos dos próprios animais não têm esse cuidado de prevenção. Eu tenho dois gatos e um cachorro, então para mim [a castração] previne doenças, evita a reprodução caso algum deles escape para a rua, então todos têm que se conscientizar. Não é só pegar cachorro da rua e colocar dentro de casa. Tem que cuidar e saber cuidar”, disse.

Para o presidente da Associação de Moradores da Comunidade Nobre, no bairro Lago Azul, Vitor da Silva Cavalcante, a atividade supre um anseio da população, que necessitava de uma sensibilização voltada para a causa.

“Ficamos muito felizes porque, na semana passada, eu havia pedido uma ação como essa no bairro, para a gente ter aqui uma questão de saúde animal, de saúde pública na nossa comunidade, que está tendo muito animal parindo ou sendo abandonado nas ruas, então é muito importante esse trabalho com os moradores”, completou.

Data

O Dia Estadual de Esterilização de Animais Domésticos no Estado do Amazonas foi instituído pela Lei nº 4.897, de 26 de julho de 2019.

A norma define que a data deve ser celebrada, anualmente, na última terça-feira do mês de fevereiro.

O dia integra o Calendário Oficial do Estado do Amazonas. Trata-se de um momento dedicado a realizar atividades alusivas à importância da esterilização de animais domésticos como mecanismo do controle populacional de cães e gatos.

