Grupo Fundo de Quintal é atração principal do Carnachoeira 2023 de Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) — O Carnachoeira 2023, a tradicional festa de Carnaval de Presidente Figueiredo (distante 120 quilômetros de Manaus), volta a ser realizado, entre os dias 17 e 21, após dois anos suspenso por conta da pandemia da Covid-19.

“Serão cinco dias de folia. Começando na sexta-feira e terminando na terça-feira, com 24 atrações – entre elas, o grupo Fundo de Quintal, a maior banda de pagode do Brasil, com 45 anos de história – que além de proporcionar lazer e entretenimento, à população e aos visitantes, vai movimentar a economia do nosso município”, anunciou a prefeita Patrícia Lopes.

O projeto do Carnachoeira 2023 foi pensado e elaborado pela prefeitura, com responsabilidade, ouvindo todos os segmentos envolvidos na sua realização, de modo que ele possa cumprir com os objetivos de fomentar a economia local, gerando emprego e renda.

“Teremos um evento bonito, organizado e de muitas oportunidades de diversão e alegria para nossa população e, para os turistas, que terão motivos de sobra para permanecer no nosso município, durante dos cinco de dias de Carnachoeira”, garantiu Patrícia.

O presidente da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, vereador Marcos Nascimento, destacou o trabalho de planejamento e organização do evento e, em especial, a maneira participativa com que o projeto do evento elaborado, com a participação de todos os atores envolvidos na sua realização.

“Não tenho dúvida de que esse será o melhor Carnachoeira de todos os tempos, porque os mais diversos segmentos da arte, cultura, entretenimento, trade turístico e poder público estão trabalhando juntos, de maneira coordenada e com transparência”, afirmou.

Durante os cinco dias, terão apresentações no Parque Corredeira do Urubuí, Praça da Vitória e na Vila de Balbina. Entre as atrações do evento, além do grupo Fundo de Quintal, estão os principais nomes do cenário musical do Amazonas.

A programação começa na sexta-feira, com o primeiro Grito de Carnaval, na Vila de Balbina, com a participação do grupo No Ritmo, a partir das 19h. No mesmo horário, começa a programação, na Praça da Vitória, com baile infantil, concurso de fantasia, brinquedos infláveis e distribuição de guloseimas.

No sábado, tem shows musicais com George Japa, Grupo Frente de Casa, bandas Oficial 80, Impakto, além do desfile das candidatas e candidatos ao título de Rainha e Rei Momo do Carnachoeira. Toda a programação será na Praça da Vitória, começando as 19h.

No domingo, tem programação durante o dia, a partir das 11h, no Parque Urubuí, com DJ Pedro Diaz, bandas Cacildis, Tik Xote e desfile dos blocos carnavalescos, na passarela do samba (avenida Sucupira), a partir das 18h. Às 20h, começarão os shows na arena da Praça da Vitória, com DJ Jairo, bateria da Escola de Samba Aparecida, banda Feras do Forró e Guto Lima.

A festa não para

Na Segunda-Feira Gorda de Carnaval, tem a atração nacional. O grupo Fundo de Quintal, se apresenta no palco da arena da Praça da Vitória, à noite. Com 45 anos de história no samba, mais de 25 discos gravados, o grupo se tornou ao longo dos anos uma das maiores referências do gênero, em especial no pagode. Mesmo assim, desde as 11h, tem folia, no Parque Urubuí, com show do DJ Pedro Diaz e, na sequência, vão subir ao palco, Débora do Arrocha, Afonsinho Linhares, Rafaela Magalhaes e Rogerinho da Bahia.

Além do grupo Fundo de Quintal, também vão subir ao palco da Praça da Vitória, na noite de segunda-feira, os itens oficiais dos bumbás de Parintins, Caprichoso e Garantido, Edmundo Oram e Israel Paulain, que farão um “duelo dos bumbás” e mais Uendel Pinheiro e banda Já Kero.

Na terça-feira, a programação do Carnachoeira recomeça às 11h, no Parque do Urubuí, com shows do DJ Pedro Diaz, As Patroas, banda Belo Encontro e Kadu Almeida. À noite, a partir das 19h, tem apuração do desfile dos blocos carnavalescos, apresentação da bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, grupo Calçada e a banda Os Embaixadores.

“Esse será o maior Carnachoeira da história de Presidente Figueiredo”, garantiu o secretário de Cultura e Eventos, Zandem Ferreira.

O secretário Marden Souza, informou que a prefeitura lançou chamada pública, para que os donos de hotéis, pousadas e resorts possam participar do custeio do evento, e editais de patrocínio, para ampliar a parceria com a iniciativa privada, além de apoio governamental na composição geral dos custos com a infraestrutura do evento.

“Trabalhamos com planejamento, para que pudéssemos lançar o Carnachoeira 2023, com tempo hábil para trabalhar a divulgação e, com isso, atrair parcerias na composição geral dos custos do evento e, ainda, permitir que o trade pudesse trabalhar comercialmente o produto”, destacou o secretário.

Edvan Carias, titular da Semtec, argumentou que está confiante de que o Carnachoeira 2023 será um sucesso de público, com impactos significativos na economia do município. “Estamos vivendo um momento único para economia. A gestão executou as obras estruturantes que se faziam necessárias para retomada do calendário festivo do nosso município e, começaremos a colher os frutos dos investimentos realizados”, afirmou.

