Encapuzados invadem hospital e executam rival a tiros no interior do Amazonas

Carauari (AM) — Pistoleiros encapuzados invadiram o Hospital de Carauari, no interior do Amazonas, e executaram um homem de 24 anos, conhecido como ‘Pirarara’, que estava em uma maca no local. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (7). A vítima havia sido internada após ter sofrido uma tentativa de homicídio no domingo (5).

Segundo informações de testemunhas, os criminosos entraram encapuzados pela porta da frente do hospital, foram até onde estava ‘Pirarara’ e desferiram pelo menos 18 tiros contra ele. Logo após o crime os pistoleiros fugiram de moto.

O crime gerou pânico entre os funcionários e os pacientes que estavam no local, mas ninguém ficou ferido.

Segundo informações, a vítima respondia por homicídio e era envolvida com facções criminosas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que está prestando todas as informações à Polícia Civil do Amazonas, que investiga a situação ocorrida na Unidade Hospitalar de Carauari, quando quatro homens invadiram o local e cometeram o crime.

