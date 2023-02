Homem é preso por violência doméstica e tráfico de drogas em Manaquiri

Manaquiri (AM) – Um homem de 30 anos foi preso, no domingo (5), pelos crimes de violência doméstica, praticada contra a ex-companheira, de 35 anos, e de tráfico de drogas, em Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus).

O homem foi preso enquanto tentava fugir do município em uma lancha, mas foi interceptado e encontrado em posse de material entorpecente.

Conforme a delegada Indra Leal, titular da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a vítima já havia sido agredida diversas vezes pelo infrator e, dessa vez, decidiu denunciá-lo. Após tomar conhecimento da denúncia, o indivíduo tentou fugir em uma lancha de Manaquiri com destino a Manaus.

“Com base nisso, as diligências iniciaram e os policiais conseguiram interceptá-lo em uma lancha de passageiros no porto fluvial do município. Durante revista em sua mala, foi localizada uma porção média de maconha tipo skunk escondida no meio de suas roupas”,

disse a delegada.