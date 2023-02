Conheça Beach Wrestling, um estilo de luta que vem conquistando o Amazonas

Manaus (AM) – Muitos esportes tradicionais foram adaptados para as praias como o tempo, como o futebol e o vôlei, e tantos outros já estão seguindo essa mesma tendência. Com as lutas não foi diferente, essa versão praiana tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil e no Amazonas. O Beach Wrestling ou, simplesmente, Luta de Praia, é a versão para as areias da luta olímpica tradicional.

É uma competição em que dois lutadores ficam um círculo delimitado na areia e tem o objetivo de derrubar o adversário ou retirá-lo para fora da área de lutas durante um único round de dois minutos. O competidor pode encostar as mãos e os joelhos na areia quando em ataque ou defesa de um golpe e não há luta no solo.

As regras desse esporte são bem simples, de acordo com a Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), o participante deve somar três pontos para ser declarado o vencedor. As pontuações variam conforme os golpes.

A pontuação se dá da seguinte forma: 1 ponto por queda simples, onde o atleta derrubado toca a areia com as pernas, mãos ou joelhos; ou quando o atleta tocar com qualquer parte do corpo fora da área de luta. E 2 pontos quando há golpe de grande amplitude, quando o atleta derruba o oponente diretamente de costas na areia, projetando o adversário.

Em caso de empate ao fim dos dois minutos, o árbitro central pode desempatar em prol do lutador que apresentar mais combatividade. Caso não seja possível, o árbitro deve conceder um minuto de tempo extra, se mesmo ao fim do tempo extra a luta ainda permaneça empatada, o árbitro deve conceder outro até que haja um vencedor.

Categorias

O esporte pode ser praticado por homens e mulheres, com 20 anos ou mais, a partir de 18 deve ser apresentado atestado médico. Os pesos por são divididos da seguinte forma: 50kg, 60kg, 70kg, +90 kg para mulheres e 70kg, 80kg, 90kg, +90kg para homens.

Beach Wrestling no Amazonas

No estado, essa modalidade da luta acontece desde 2011, com campeonatos que geralmente ocorrem na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Enquanto o Wrestling, luta livre, está sendo praticado no Amazonas desde 1992.

Anderson Alves, diretor da Federação Amazonense de Wrestling (FALLE), no estado, comenta que os atletas que competem na Wrestling, Luta Olímpica, também competem na Luta de Praia.

“O Beach Wrestling, diferente da Luta Olímpica que é um dos esportes mais antigos do mundo, é mais moderno, já foi feito para competição. Todos os atletas que praticam Wrestling competem no Beach Wrestling e temos por volta de 700 lutadores em todo o Estado do Amazonas”, explicou Anderson.

Anderson fala também de futuros campeonatos que devem ocorrer aqui na capital amazonense e comenta que, apesar de ser um esporte consolidado no estado a falta de praticantes ainda é uma questão a ser trabalhada.

“Está no nosso calendário para este ano, o Rei da Praia, que deve acontecer em março, e o campeonato Amazonense de Beach Wrestling que ainda está sem data marcada. Mesmo com campeonatos e consolidação no estado, o esporte pra ter visibilidade precisa de praticantes. O jiu-jitsu por exemplo é um Fenômeno no Amazonas porque tem um todo lugar e é de fácil acesso”, finalizou Alves.

O diretor da FALLE indicou locais para quem tem interesse em conhecer e praticar esse esporte.

“Hoje para a prática de Wrestling em Manaus tem a Amazonas Club da Luta que fica na Cidade Nova na academia Melqui Galvão. Mas aconselho a quem quiser praticar é fundamental procurar um profissional qualificado”, finalizou.

