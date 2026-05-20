Polêmica na arbitragem

Comissão técnica havia indicado outro jogador para a substituição

O time de futebol Santos FC recorre ao STJD e pede a anulação da partida contra o Coritiba, realizada no último domingo (17).

O caso envolve uma substituição durante o jogo. O clube afirma que houve erro na comunicação com a arbitragem. O jogador Neymar saiu de campo enquanto recebia atendimento médico.

Segundo o clube, o quarto árbitro marcou a saída do atleta errado. A comissão técnica havia indicado outro jogador para a substituição.

A substituição aconteceu mesmo após protestos imediatos de jogadores e da comissão técnica do Santos.

Depois da partida, o clube considerou o caso um erro de arbitragem. O Santos passou a analisar medidas no STJD, incluindo o pedido de anulação.

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