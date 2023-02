Adolescente é morto com mais de 10 tiros após partida de futebol na Zona Sul de Manaus

Um adolescente identificado como Thallysom de Souza Gama, que tinha 17 anos, foi morto com mais de 10 tiros, no Beco da Indústria, bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o adolescente estava jogando bola em uma quadra do bairro e, no momento em que saiu do local, foi surpreendido por quatro suspeitos que chegaram atirando contra ele.

Segundo informações preliminares repassadas à polícia, o adolescente era usuário de drogas e tinha envolvimento com o crime. Ele também já estava sendo ameaçado de morte outras vezes, a motivação não foi divulgada.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados. O corpo de Thallysom foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

