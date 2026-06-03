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Empresário identificado como Evilázio foi assassinado dentro do próprio estabelecimento no bairro São José Operário. Câmeras registraram a ação dos suspeitos.

Manaus (AM) – O empresário e comerciante Evilázio, de 60 anos, morreu após levar um tiro na nuca durante um assalto na noite desta terça-feira (2), na Rua Bom Intento, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa. No vídeo, dois suspeitos entram no mercadinho momentos antes do crime, enquanto um terceiro homem permanece do lado de fora, observando a movimentação da rua e dando cobertura à ação.

Segundo informações preliminares de testemunhas, o empresário reagiu ao assalto e um dos criminosos atirou contra ele. Evilázio não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.

Moradores da região relataram que o empresário era uma pessoa tranquila e bastante conhecida no bairro. Por isso, a morte causou comoção entre vizinhos, amigos e comerciantes da área.

Indignado com o crime, outro empresário da região anunciou uma recompensa de R$ 5 mil para quem fornecer informações que ajudem a identificar e localizar os suspeitos envolvidos no assassinato.

Ainda de acordo com testemunhas, um dos criminosos teria se ferido durante a ação. No entanto, não há detalhes sobre seu estado de saúde ou paradeiro.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Evilázio. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso para esclarecer a motivação do crime e identificar todos os envolvidos. Além disso, as imagens das câmeras de segurança devem auxiliar a Polícia Civil nas investigações.

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