Revolta no bairro São José

Abalado com o assassinato de Evilázio, comerciante da região criticou a insegurança e anunciou recompensa para ajudar a identificar os suspeitos do crime.

A morte do empresário Evilázio, de 60 anos, durante um assalto na noite desta terça-feira (2), no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus, provocou revolta entre moradores e comerciantes da região. Em meio à comoção, um empresário vizinho da vítima anunciou uma recompensa de R$ 5 mil para quem fornecer informações que ajudem a identificar e localizar os suspeitos do crime.

Revolta e comoção

Foto: Divulgação

Abalado, o comerciante, que não teve o nome divulgado, criticou a situação da segurança pública e lamentou a morte do amigo.

“O problema não é a polícia, o problema é o sistema, o problema é como funciona. Gente, isso aqui não é um circo, não é espetáculo. Isso aqui é tragédia de verdade. O Evilázio perdeu a vida, tiraram a vida dele na casa dele, no trabalho dele, na frente da esposa dele. Se a gente não está seguro em casa, com grade, vai estar seguro quando?”, desabafou.

Além disso, o empresário relembrou a trajetória de Evilázio na comunidade. Segundo ele, a vítima foi uma das pioneiras da área e ajudou no desenvolvimento do bairro ao lado da esposa.

“Ele foi um desbravador. Foi um dos primeiros a morar aqui. Começou com uma padaria junto com a esposa e, aos poucos, foi crescendo o empreendimento. Era uma pessoa muito querida e conhecida por todos”, afirmou.

Ainda segundo o comerciante, Evilázio morava no andar superior do próprio estabelecimento e mantinha uma relação próxima com os moradores da região.

“Isso aqui é uma tristeza. É um cúmulo o que está acontecendo. A questão da segurança é um absurdo”, disse.

Recompensa

Indignado com o crime, o empresário decidiu oferecer uma recompensa para ajudar nas investigações.

“Quem ajudar a identificar e localizar os criminosos que cometeram esse crime vai receber uma recompensa de R$ 5 mil”, anunciou.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do assassinato.

Vizinho de empresário morto em assalto oferece R$ 5 mil para identificar suspeitos em Manaus pic.twitter.com/NMQLGTD0af — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 3, 2026

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