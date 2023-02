Homem é morto a facadas pelo próprio irmão no interior do AM

Jesiney Teixeira da Silva, que tinha 23 anos, foi morto a facadas pelo próprio irmão, Siloney Teixeira da Silva, 25 anos. O crime aconteceu na tarde de domingo (12), no quilômetro 15 do ramal Cidade do Pirarucu, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a vítima e o autor tiveram uma discussão e, em virtude disso, o Siloney desferiu golpes de arma branca em Jesiney.

Siloney foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

