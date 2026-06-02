Depca

Em um dos casos investigados pela Depca, homem abusou da filha por 4 anos e chegou a atropelar a adolescente de moto após ela descobrir os crimes e denunciá-lo.

Manaus (AM) – Dois pais, de 32 e 38 anos, foram presos preventivamente pela Polícia Civil do Amazonas nesta segunda-feira (01/06) após serem denunciados por estuprar as próprias filhas. As capturas ocorreram no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, em ações independentes coordenadas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A investigação mais longa aponta que o homem de 38 anos abusou sexualmente da própria filha durante cerca de quatro anos. A violência começou quando a vítima tinha 12 anos e se estendeu até os 16, período em que ela morava com o genitor. Segundo o delegado Jeferson Vicente, o autor agia com crueldade e impunha condições e ameaças sempre que a adolescente pedia para visitar a mãe ou ver as amigas. Após a jovem conseguir sair de casa e procurar a polícia, o pai a atropelou com uma motocicleta em frente à escola onde ela estuda, na presença de testemunhas, e a ameaçou de morte.

O outro caso envolve o homem de 32 anos, suspeito de abusar da filha de 12 anos em duas ocasiões distintas, aproveitando os momentos em que a mãe da menina não estava em casa. De acordo com a polícia, o criminoso ordenava que a menor ficasse em silêncio e dizia que repetiria o ato caso ela revelasse o segredo. Os abusos foram descobertos por uma tia materna, que registrou a ocorrência.

Em depoimento especial na delegacia, as duas vítimas confirmaram e detalharam as agressões. Os exames de corpo de delito realizados no Instituto Médico Legal (IML) comprovaram os crimes de natureza sexual. A menina de 12 anos foi encaminhada para suporte psicológico no Centro Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes (Ciaca).

Os dois homens foram indiciados pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça. Eles passaram por procedimentos cabíveis na especializada e foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão trancados à disposição do Poder Judiciário.

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