Homem morre após ‘calcular errado’ quantidade de cafeína em bebida pré-treino

Thomas Anthony Mansfield, de 29 anos, morreu no norte do País de Gales após ingerir o equivalente a 200 doses de café

País de Gales – Um homem morreu após errar a quantidade de cafeína em sua bebida pré-treino. Thomas Anthony Mansfield, de 29 anos, de Colwyn Bay, norte do País de Gales, bebeu o equivalente a 200 doses de café e morreu no dia 5 de janeiro de 2021, mas as circunstâncias da sua morte só foram reveladas recentemente. As informações são do The Mirror.

Thomas trabalhava como personal trainer e guarda de segurança. Ele consumia pó de café de uma empresa de suplementos esportivos com sede no Reino Unido.

A dose recomendada, conforme indicado na embalagem, é entre 60 a 300 mg duas vezes ao dia. O erro aconteceu porque a balança digital usada pelo homem estava com peso inicial de 2g, de acordo com o inquérito.

Segundo o legista John Gittins, o homem estava “provavelmente visando uma porção intermediária” ao tentar medir o pó, mas acabou consumindo muito do suplemento.

A viúva do homem, identificada como Suzannah, afirmou que o marido normalmente não bebia mais do que duas xícaras de café por dia.

Ela disse que, logo após beber o suplemento, seu marido começou a “agarrar o peito” e deitou-se no sofá. Momentos depois, ele começou a espumar pela boca.

Ela pediu ajuda aos vizinhos e uma ambulância chegou ao local em poucos minutos. A equipe usou desfibrilador devido ao ritmo cardíaco “grosseiramente anormal” de Thomas.

Os paramédicos informaram que ele havia sofrido uma parada cardíaca. Thomas chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

