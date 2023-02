Pontos e milhas: como funcionam e como usá-los?

Com alta no interesse de brasileiros pelos benefícios, especialista em milhas aéreas Matheus Shark aponta as diversas formas de aproveitá-los

Já imaginou ganhar passagens aéreas, hospedagens e outros produtos ou serviços só com o uso de milhas e pontos? Essa já é uma realidade para muitos brasileiros, que apostam cada vez mais nesses benefícios. Dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf) apontam que, no último trimestre de 2022, o número de pontos e milhas resgatados foi 27,1% superior ao de igual período do 2021 e 55,8% ao de 2019, ano que antecedeu a pandemia.

Ao todo, foram resgatados 102 bilhões de pontos e milhas, sendo 86,8% convertidos em passagens aéreas. Especialista em Milhas Aéreas há pelo menos oito anos e mentor de diversos interessados no tema, sendo sua primeira turma em Manaus, o empresário Matheus Charão – mais conhecido como Matheus Shark – explica a diferença entre pontos e milhas.

“Todos os programas de fidelidade, como os de gasolina, de lojas e dos bancos, geram pontos. E esses pontos podem ser transferidos para as companhias áreas, transformando em milhas, termo que vem de milhas voadas. Podemos utilizar esses benefícios tanto para viajar quanto para vender, porque milhas valem dinheiro. E é aí que vem o fluxo dos pontos se transformarem em milhas e depois se transformarem em riqueza”, explica.

Durante sua trajetória no ramo, Matheus Shark desenvolveu uma metodologia para gerir pontos e milhas de forma mais eficiente, auxiliando quem deseja deixar de se preocupar com os preços das passagens ou fazer uma renda extra. De acordo com ele – que conta, atualmente, com mais de quatro mil alunos e mentorados –, não há necessidade de gastar muito para usufruir dos benefícios.

“Muita gente fala isso, mas eu procuro quebrar esse paradigma e levar a inteligência das milhas para todas as pessoas, independentemente do valor que elas gastam. Isso porque não interessa quanto elas gastam e sim como gastam. Hoje, todos nossos gastos podem virar milhas aéreas”, pontua.

Matheus Shark destaca que seu trabalho tem impactado a vida de milhares de pessoas, justamente por garantir segurança e liberdade.

“Segurança por saber que esse ativo está sendo gerado todo mês, por meio das milhas que estamos fazendo. E liberdade pelo fato de podermos viajar no momento que quisermos, pelo poder de escolha de crescer e prosperar e pela possibilidade de fazermos cursos em outras cidades, de conhecermos novas pessoas, novas culturas e novos lugares e de evoluirmos como seres humanos”, salienta.

Milhas Inteligentes

Contador por formação, Matheus Shark começou a fazer uso das milhas enquanto morava na capital amazonense e era sócio de uma empresa de contabilidade na região, justamente para aproveitar com menos custos as viagens para sua terra natal, Porto Alegre. Segundo o especialista em milhas áreas, seu primeiro cartão gerava um ponto a cada dólar gasto, o que permitiu que, após seis meses, ele tirasse a primeira passagem gratuita.

Em uma das muitas viagens realizadas por conta desse benefício, com direito a acesso às salas VIPs no aeroporto, ele conheceu o idealizador do projeto “O Primo Rico”, Thiago Nigro, e acabou dando uma aula de uma hora e meia sobre o tema ao ícone de inteligência financeira. Foi assim que percebeu que poderia auxiliar mais pessoas e decidiu largar nove anos de carreira contábil.

Hoje, além de contar com uma agência de viagens e a empresa “O Gestor de Milhas”, Matheus Shark promove o “Treinamento de Milhas Inteligentes” e é influencer de viagens e de cartões de crédito, compartilhando muitas dicas e seu dia a dia no Instagram (@matheusshark) e no Youtube (canal Matheus Shark).

O especialista em milhas áreas destaca que os momentos mais marcantes de sua vida estão atrelados a viagens e, por isso, decidiu compartilhar sobre o tema para que outras pessoas também tenham a oportunidade de aprender com novas culturas.

“Criar novas conexões ao redor do mundo faz total diferença em nossa trajetória”, enfatiza.

