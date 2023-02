As vagas devem ser preenchidas ainda em fevereiro

O Grupo DB, maior grupo do segmento de supermercados do país, abriu vagas de trabalho para suas lojas em Manaus. São vagas para os cargos de peixeiro e repositor de mercadorias, sendo essas destinadas às Pessoas com Deficiência (PCDs). A expectativa é de que todas as vagas sejam preenchidas ainda no mês de fevereiro. Também há vagas para cargos administrativos. As contratações serão imediatas.

“Todos os funcionários contratados terão treinamento especial para a função. Os currículos serão selecionados esta semana e as contratações efetivadas o mais rápido possível”, afirmou a diretora de RH do grupo, Elane Medeiros.

Para ambas as vagas, os candidatos precisam ter disponibilidade de horário para início imediato.

Para o cargo de peixeiro, o funcionário vai desempenhar as seguintes atividades: preparar, limpar e cortar o pescado para comercialização; manter as ferramentas de trabalho em ordem, providenciando sua limpeza; manter a ordem e a higiene no ambiente de trabalho, efetuando tarefas relativas à proteção e limpeza do mesmo para evitar acidentes e proliferação de insetos.

Já para a caga de repositor, é necessário ter Ensino Fundamental completo e não é preciso ter experiência. Além disso, o candidato precisa apresentar o laudo atualizado.

Os candidatos podem se inscrever para o processo seletivo através do link http://e-qr.me/9e96cb2666

*Com informações da assessoria

