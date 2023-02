Polícia apreende armas e munições que haviam sido roubadas de lotérica em Manaus

Duas armas de fogo calibre 38 e munições foram apreendidas, na manhã de domingo (26), após serem roubadas do cofre de uma agência bancária localizada na rua Doutor Moreira, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, naquele mesmo dia. O suspeito foi identificado, mas não estava no local.

A apreensão aconteceu em conjunto com o 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e da Diretoria de Inteligência de Polícia Judiciária (DIPJ).

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP , as investigações iniciaram logo após a ação criminosa. Não foi subtraída nenhuma quantia em dinheiro da agência, apenas as duas armas e as munições. Também não havia clientes, tendo em vista que era domingo.

“Em seguida, recebemos denúncias anônimas informando que os objetos roubados estariam escondidos no quarto de um hotel clandestino na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro. Durante buscas no local, apreendemos o material”, relatou o delegado.

Ainda de acordo com a autoridade, o infrator foi identificado, mas não estava no local. As investigações devem continuar para localizar e prender o indivíduo, bem como descobrir se há o envolvimento de outras pessoas.

