Em Autazes, Wilson Lima inaugura ramais e anuncia investimentos de cerca de R$ 28 milhões

No aniversário do município, o governador realizou pacote de investimentos da ordem de R$ 28 milhões

Autazes (AM) – Cumprindo agenda em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima realizou, nesta quinta-feira (03), a entrega de dois ramais e anunciou investimentos mais de R$ 28 milhões para a área de infraestrutura. O governador ainda acompanhou a inauguração da agência da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), que assumirá o abastecimento de água na cidade.

Dois ramais foram inaugurados pelo governador em Autazes, o ramal São Félix e Marechal Rondon, ambos localizados na rodovia AM-254. A pavimentação foi executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra) e totalizou R$ 13.358.224,37. Os ramais são vias de deslocamento para mais de 800 famílias indígenas.

“É a certeza de que a gente está cumprindo a nossa missão de ajudar aquelas pessoas que mais necessitam levando serviços que são essenciais como água, educação, saúde. Entregamos os ramais que dão acesso às comunidades indígenas, que é importante do ponto de vista do desenvolvimento econômico, porque é a possibilidade de os pequenos produtores tirarem a sua produção para chegarem até os centros consumidores, mas também é desenvolvimento social, a possibilidade de um paciente chegar em segurança e chegar no município de Autazes ou Manaus para receber atendimento”, destacou.

O governador anunciou investimentos para o sistema viário de Autazes, levando melhorias para a sede do município e para a comunidade Novo Céu.

Na comunidade, serão investidos R$ 12.447.600 em obras de 10 quilômetros de pavimentação, além da construção do porto da comunidade com valor estimado em R$ 2.700.000,00. Já na sede do município, o governador assinou ordem de serviço para duas obras de recuperação de vias que somam R$ 13.592.469,36.

Em Autazes, o governo já investiu mais de R$ 43 milhões em seis ramais concluídos com 46,3 quilômetros pavimentados: Mutuca, Açupuranga, HSL, Rosarinho, Iguapenú e Jatuá.

Cosama

Beneficiando cerca de 6 mil moradores com água tratada, o governador Wilson Lima acompanhou a inauguração da agência da Cosama, localizada na comunidade Novo Céu, zona rural de Autazes.

A ação acontece por meio do termo de cooperação técnica assinado pelo Governo do Amazonas, Cosama e Prefeitura de Autazes com o repasse de R$ 1 milhão para revitalização e modernização do sistema através de implantação da agência. O local foi equipado com laboratório para monitoramento e controle de qualidade de água, recuperação do sistema de captação, rede elétrica e ampliação da rede de distribuição.

No trabalho de transição do sistema de abastecimento municipal para a Cosama, foram realizados trabalhos de limpeza, manutenção e desinfecção dos seis poços de captação e seis reservatórios existentes na comunidade e em toda estrutura do sistema.

