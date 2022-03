Janela partidária inicia na quinta-feira (3) e pode movimentar políticos no AM

A equipe do Em Tempo entrou em contato com políticos amazonenses para apurar possíveis mudanças que podem ocorrer até o dia 1 de abril

Manaus (AM) – O período de Janela Partidária inicia nesta quinta-feira (3) e possibilitará que deputados (estaduais) e federais, mudem de sigla, sem a perda de mandato. No Amazonas, articulações podem estar sendo realizadas, tendo em vista as eleições de 2022. A equipe do Em Tempo entrou em contato com políticos da bancada amazonenses para apurar possíveis mudanças que podem ocorrer até o dia 1 de abril.

O deputado federal Alberto Neto (Republicanos), apoiador fiel do presidente Jair Bolsonaro (PL), deve aproveitar a janela partidária deve para se filiar à sigla do presidenciável. Em declarações, o federal informou que não se pronunciaria até o momento certo, porém seria “o caminho natural” acompanhar os passos de Bolsonaro.

Assim como Alberto, o também representante de Bolsonaro no Amazonas, o ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, coronel Alfredo Menezes, se filiou ao PL, seguindo os passos do presidente. É possível que em 2022, Menezes seja candidato à deputado Federal no Amazonas pelo partido.

O nome da deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), tem sido cotado para disputar uma possível vice-liderança no Governo do Amazonas ao lado de Wilson Lima (PSC). Para isso, seria necessário uma realocação partidária, que até o momento não foi anunciada. A assessoria de Alessandra informou que no momento o foco dela é concluir os trabalhos à frente da Seas, cuja gestão termina no final de março.

“Qualquer assunto sobre eleição deve ser tratado depois disso”, informaram.

Perguntado pela equipe do Em Tempo se existe a possibilidade de mudança partidária durante o período, visando alguma articulação, o deputado estadual Roberto Cidade (PV) afirmou que não tem pretensões de deixar o Partido Verde.

“O deputado é presidente estadual do PV. Não sairá do partido”, afirmou a assessoria.

Cotado para uma possível candidatura a deputado federal em 2022, o vereador Amom Mandel eleito pelo Podemos, deixou o partido e até o momento ainda não firmou filiação em nenhum outro partido. Amom havia informado que se juntaria ao União Brasil, mas até o momento não anunciou quando firmará sua união ao grupo.

Recentemente, a informação de que o vereador Marcelo Serafim deixaria o PSB, partido no qual seu pai, o deputado estadual Serafim Correa é presidente, rumo ao Avante, visando o comando da Câmara Municipal, estava sendo divulgado. Para a equipe do Em Tempo, Marcelo confirmou que seu objetivo é disputar a eleição para a Câmara dos Deputados em um projeto com viabilidade política.

“À presidência da Câmara é algo que não passa pela minha cabeça nem pelas conversas tendo em vista que o meu objetivo é vencer as eleições deste ano’, disse.

Perguntado sobre a possível saída do PSB, ele afirmou que “ainda há muito tempo para qualquer decisão”.

Sobre a Janela Partidária

A janela partidária faz parte do Calendário Eleitoral e está prevista na Lei dos Partidos Políticos (artigo 22-A da Lei 9.096/1995). A regra foi regulamentada pela Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015), após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que firmou o entendimento segundo o qual o mandato obtido nas eleições proporcionais (deputados e vereadores) pertence à agremiação, e não aos candidatos eleitos. A regra também está prevista na Emenda Constitucional nº 91/2016.

