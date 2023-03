Morre o cartunista Paulo Caruso, aos 73 anos, em São Paulo

O cartunista Paulo Caruso morreu, aos 73 anos, na manhã deste sábado (4) em um hospital em São Paulo. Por complicações de um câncer no intestino, ele estava hospitalizado. A causa da morte não foi divulgada.

Caruso era conhecido por fazer as charges dos entrevistados durante o programa Roda Viva, da TV Cultura.

O cartunista passou por diversos veículos onde deixou sua marca e consolidou sua carreira. Ele iniciou na profissão trabalhando para o Diário Popular na década de 1960, passando pela Folha de S.Paulo e pelo O Pasquim, onde trabalhou com Ziraldo e Millôr Fernandes, e pela revista IstoÉ.

Gêmeo do também cartunista Chico Caruso, Paulo foi um ‘hippie’ na juventude. Cursou arquitetura na Universidade de São Paulo, mas nunca exerceu a profissão.

Roda Viva

Paulo Caruso, desde a estreia do programa, nos anos 1980, integrou a bancada do Roda Viva, da TV Cultura. Suas charges acompanhavam as reações dos entrevistados do programa, um dos mais longevos da televisão brasileira.

*Com informações do site Terra

